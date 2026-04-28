Logo
Large banner

Вјерује се да ова имена доносе срећу дјеци: Имају прелијепо значење

Аутор:

АТВ
28.04.2026 14:41

Коментари:

0
Фото: Pixabay/Greyerbaby

Од давнина постоји увјерење да име није само оно по чему вас зову, већ и нешто што вас прати, обликује и, на неки начин, отвара или затвара врата кроз живот.

На нашем поднебљу то има додатну тежину, јер смо православци и имена се не бирају случајно. Она су дио традиције, вјере и породичног насљеђа, често везана за светитеље, празнике и вриједности које се преносе генерацијама.

Саво Минић

Република Српска

Минић о иступању Ђајића из СНСД-а: Пожељели смо му срећу

И док ће неко рећи да је то само обичај, други ће тврдити да се енергија имена заиста види кроз живот особе која га носи.

Имена која се везују за вјеру, снагу и унутрашњи мир

Софија је једно од најважнијих хришћанских имена и симбол мудрости. У православној традицији повезује се са дубоком вјером и способношћу да се у сваком тренутку види шира слика.

Вера и Нада носе директну симболику хришћанских вриједности. То нису само имена, већ врлине. Сматра се да особе које их носе имају унутрашњу стабилност и снагу да издрже и оно што није лако.

встс

Друштво

Погодност за грађане БиХ: Нови начин издавања документа

Анастасија има снажно духовно значење јер означава васкрсење. Ово је име које се везује за обнову, нови почетак и способност да се послије пада поново устане.

Варвара је име велике светитељке и симбол заштите, издржљивости и вјере која не попушта ни у тешким околностима.

Имена која се повезују са успехом, енергијом и личним ауторитетом

Злата већ у свом значењу носи идеју вриједности и обиља. У народу се вјерује да ово име прати период успјеха и материјалне стабилности.

Александра је заштитница и борац. Иако има грчко поријиекло, дубоко је укоријењена у хришћанској традицији и везује се за снагу и способност да се изборите за себе и своје ближње.

илу-палента-доручак-оброк-јело-02102025

Здравље

Дуже сједење послије оброка није добро за организам: Физичка активност је кључна

Евгенија носи достојанство и поштовање. Ово је име које се често повезује са особама које имају природан ауторитет и јасан став.

Валерија симболизује виталност, енергију и жељу за активним животом. То су људи који не стоје у мјесту и који стално траже начин да напредују.

На крају, без обзира на вјеровања, једно је јасно. Име може бити симбол и ослонац, али оно што га заиста обликује јесте начин на који га неко носи кроз живот. У томе се, на крају, и види његова права снага.

(Yumama)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

српска имена за дјевојчице

најљепша имена за дјевојчице

Дјеца

Дијете

породица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Министар привреде и предузетништва Раденко Бубић састао се у Сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци са делегацијом Владе Нижњеновгородске области коју је предводио замјеник предсједника Владе Дмитриј Старостин.

Република Српска

Бубић са делегацијом Нижњеновгородске области о унапређењу сарадње

2 ч

0
Потписивање споразума о Јужној интерконекцији

БиХ

Пленковић и Кришто потписали споразум о Јужној интерконекцији

2 ч

1
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Свијет

Пожар у Москви, расте број погинулих

2 ч

0
Саво Минић предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Испуњени сви услови да генерал Младић буде пуштен на лијечење

2 ч

0

Више из рубрике

Заједно и у вјечности: Бранислав и Валерија умрли дан за даном

Породица

Заједно и у вјечности: Бранислав и Валерија умрли дан за даном

1 д

0
Свештеник прекрштених руку разговара са женом у цркви-

Породица

Поп Владислав је прецртао кћерку кад је сазнао да се виђа са хоџиним сином

2 д

0
Дјевојчица у плавој хаљиници са кратком косом стоји на ливади

Породица

Ово су најљепша кратка имена за дјевојчице

2 д

0
Мушкарац сједи у трактору и оре њиву.

Породица

Ивана је са шест година сјела на трактор, а данас бијелим луком покорава тржиште

6 д

0

  • Најновије

16

36

Хаос у Мексику након хапшења вође картела

16

13

Синер се приближио Ђоковићевом рекорду

16

13

Шта се дешава? Двије вожње у контра смјеру данас!

16

03

Трамп: Иран нас обавијестио да је у стању колапса

15

53

Да ли ће краљ Чарлс проговорити о Епстиновим жртвама?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner