Вјерује се да ова имена доносе срећу дјеци: Имају прелијепо значење

Од давнина постоји увјерење да име није само оно по чему вас зову, већ и нешто што вас прати, обликује и, на неки начин, отвара или затвара врата кроз живот.
На нашем поднебљу то има додатну тежину, јер смо православци и имена се не бирају случајно. Она су дио традиције, вјере и породичног насљеђа, често везана за светитеље, празнике и вриједности које се преносе генерацијама.
И док ће неко рећи да је то само обичај, други ће тврдити да се енергија имена заиста види кроз живот особе која га носи.
Софија је једно од најважнијих хришћанских имена и симбол мудрости. У православној традицији повезује се са дубоком вјером и способношћу да се у сваком тренутку види шира слика.
Вера и Нада носе директну симболику хришћанских вриједности. То нису само имена, већ врлине. Сматра се да особе које их носе имају унутрашњу стабилност и снагу да издрже и оно што није лако.
Анастасија има снажно духовно значење јер означава васкрсење. Ово је име које се везује за обнову, нови почетак и способност да се послије пада поново устане.
Варвара је име велике светитељке и симбол заштите, издржљивости и вјере која не попушта ни у тешким околностима.
Злата већ у свом значењу носи идеју вриједности и обиља. У народу се вјерује да ово име прати период успјеха и материјалне стабилности.
Александра је заштитница и борац. Иако има грчко поријиекло, дубоко је укоријењена у хришћанској традицији и везује се за снагу и способност да се изборите за себе и своје ближње.
Евгенија носи достојанство и поштовање. Ово је име које се често повезује са особама које имају природан ауторитет и јасан став.
Валерија симболизује виталност, енергију и жељу за активним животом. То су људи који не стоје у мјесту и који стално траже начин да напредују.
На крају, без обзира на вјеровања, једно је јасно. Име може бити симбол и ослонац, али оно што га заиста обликује јесте начин на који га неко носи кроз живот. У томе се, на крају, и види његова права снага.
