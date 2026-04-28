Дуже сједење послије оброка није добро за организам: Физичка активност је кључна

28.04.2026 14:26

Фото: Pexels/Alex Favali

Дуго сједење након оброка само по себи није опасно, али може утицати на пробаву, ниво енергије и метаболизам, посебно у комбинацији с генерално сједилачким начином живота.

Кључ није један сат сједења као изоловани фактор, већ шта то значи у контексту цијелог дана: смањено кретање након оброка и продужена неактивност.

Према клиници Мајо, након оброка се активира пробавни систем и потребан му је проток крви и лагано кретање да би оптимално функционисао. Дуго мирно сједење не зауставља пробаву, али је може успорити. Verywell Health наводи да код неких људи дуго сједење након јела може допринијети осјећају тешког стомака, надутости, споријој пробави. Ово је посебно изражено након обилних или масних оброка.

Према ВебМД, физичка активност након оброка игра важну улогу у регулацији шећера у крви. Кратка шетња може помоћи вашим мишићима да искористе глукозу из хране, док дуго сједење значи спорију потрошњу енергије. Клиника Мајо истиче да чак и лагана активност након оброка може имати утицати на стабилнији ниво шећера у крви, мањи поподневни умор, бољи метаболички одговор, пише Кликс.

Према Verywell Healthu, за особе с осјетљивом пробавом или рефлуксом, дуго сједење након јела понекад може погоршати осјећај жгаравице или надутости. Ово није директан узрок стања, већ резултат положаја тијела и споријег тока пробавних процеса.

Као што ВебМД истиче, нема доказа да сједење сат времена након оброка узрокује директну штету здравој особи. Тијело је савршено способно пробавити храну чак и у мировању. Проблем настаје када сједење након оброка постане рутина или је комбиновано с продуженом неактивношћу током дана или је присутна висока тјелесна тежина, као и инзулинска резистенција.

Према клиници Мајо, само 10-15 минута лаганог ходања након оброка може побољшати метаболички одговор вашег тијела. То није интензиван тренинг, већ блага активација мишића. Verywell Health додаје да ова навика може помоћи и код смањења енергетских флуктуација, бољој пробави и дугорочној метаболичкој стабилности.

Сједење сат времена или више након оброка није само по себи проблематично. Кључ је у контексту. Ако се то догоди као дио иначе сједилачког начина живота, може допринијети споријој пробави и слабијем метаболичком одговору. Мала промјена, попут кратке шетње, често може имати већи утјецај него што бисте очекивали.

