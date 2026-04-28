Због вејпа плућа "пуцају" као кокице: Љекари дијагностиковали нову болест

Аутор:АТВ
Коментари:0
Руски љекари дијагностиковали су такозвану болест плућа названу "кокица" не само на основу једног симптома, пуцкетања приликом дисања, већ и на основу све чешћег кратког даха и поремећаја спавања.
Први случај болести плућа названог "кокица" идентификован је 19. марта 2025. године.
Хроника
Према ријечима доцента на Катедри за болничку терапију Института за здравље мајке и дјетета (ИМЦ) Универзитета Пирогов, Татјане Ким, ово обољење које се у већини случајева јавља код корисника вејпинга, карактерише звук сличан кокицама који излази из плућа пацијента, преноси ТАСС.
"Руски љекари су научили да идентификују ову нову болест плућа (облитерантни бронхиолитис) не само по карактеристичном пуцкетању (крепитус), већ и по другим клиничким знацима. То укључује све већи кратак дах (посебно током физичког напора), сув кашаљ без спутума, звиждање у грудима, умор, убрзан рад срца и поремећаје спавања. У тешким случајевима, цијаноза се може развити како се развија респираторна инсуфицијенција", рекла је она.
Дијагноза се потврђује прикупљањем анамнезе и инструменталним методама.
Хроника
Према њеним ријечима, сада се користе прецизније дијагностичке методе. То укључује ЦТ скенирање високе резолуције, које омогућава откривање замућења типа мат стакла и других патолошких промјена у плућима, као и спирометрију и дифузионо тестирање, који откривају смањен експирациони волумен и поремећену размјену гасова.
У сложеним случајевима се врше помоћна испитивања - биопсија плућа и лабораторијски тестови.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
7 ч0
Здравље
8 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
Тренутно на програму