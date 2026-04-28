Пожар у Москви, расте број погинулих

Аутор:АТВ
Коментари:0
Број погинулих у пожару који је избио у згради која је у процесу изградње у сјеверном дијелу Москве порастао је на седам, саопштено је из руског Министарства за ванредне ситуације.
У саопштењу се наводи да је повријеђено и 12 људи.
Из Министарства додају да је спасено 31 лице.
Према наводима Министарства, пожар је у међувремену угашен, а простирао се на око 1.400 метара квадратних.
Медији су раније објавили да је погинуло петоро људи.
Хроника
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Тренутно на програму