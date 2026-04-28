Пожар у Москви, расте број погинулих

28.04.2026 14:17

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Број погинулих у пожару који је избио у згради која је у процесу изградње у сјеверном дијелу Москве порастао је на седам, саопштено је из руског Министарства за ванредне ситуације.

У саопштењу се наводи да је повријеђено и 12 људи.

Из Министарства додају да је спасено 31 лице.

Према наводима Министарства, пожар је у међувремену угашен, а простирао се на око 1.400 метара квадратних.

Медији су раније објавили да је погинуло петоро људи.

