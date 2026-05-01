Драма у школи у Србији: Дјевојчица дошла са скалпелом и списком

У Основној школи "Ратко Митровић" у Чачку догодио се инцидент који је прилично узнемирио родитеље, када је ученица петог разреда донела је скалпел у школу и наводно је имала списак дјеце.
Према писањима медија поручивала је да ће осветити дјечака који је починио масовно убиство у ОШ "Владислав Рибникар".
Директор школе Ђуро Ћеранић потврдио је да се инцидент догодио, да су сви одмах реаговали, да је дјевојчица удаљена из школе, и са њом ће се радити по посебном програму до краја школске године.
"Прије три дана сам обавијештен од одјељенског старјешине, да је добио информацију од дјеце да дјевојчица код себе посједује скалпел и да она има некакав списак. Одјељенски старешина је аутоматски обавијестио родитеља који се створио за буквално пет минута испред школе и по мом налогу преузео дијете, са сугестијом да дјетету прегледа ранац. Наредног дана, то јест прекјуче, отац је дошао по мом налогу на разговор у школу са дјететом, са тврдњом да она нема никакав скалпел, да он има скалпел који посједује у радионици, али да је то под кључем, да она не може да дође до њега. Она је исто тврдила да нема никакав скалпел код себе и изразила је жељу да се тај дан извини дјеци, да донесе бомбоне, да их почасти за неслану шалу. По њој сва та прича је неслана шала, списак никакав не постоји, већ је она имала у свом дневнику имена коју дјецу више воли, а коју не воли. То је јавно рекла, па су то дјеца тако протумачила и везала за тај скалпел. Исти дан, навече, мене опет зове одјељенски старјешина да је једна дјевојчица опет пријавила да она има скалпел код себе. Овај пут је она њу позвала и инсистирала, прије него што је звала родитеља, да прегледа ранац, да она извади све ствари из ранца и нашла јој је заиста тај скалпел. Отац је дошао, преузео дијете, шокиран са тим што је видио", наводи директор Ћеранић.
Он је за медије испричао да су јуче педагог, правник и он отишли у Школску управу, упознали их са цијелом ситуацијом и договорили се о могућим корацима.
"Одмах сам изашао са захтјевом, то јест идејом да се дјевојчица привремено, из безбједносних разлога, због безбједности ње саме, а и остале дјеце, удаљи са наставе, у оквиру законског рока. Закон омогућава 20 дана да директор донесе одлуку да се дијете удаљи са наставе, на даљинску наставу. Друга идеја од стране Школске управе је да дијете пређе на хибридну наставу. То је нешто слично као онлајн, гдје би она долазила у школу, преузимала материјал, долазила на испитивања у заказано вријеме. У школи смо одржали Тим за насиље, као што закон од нас и захтијева. Тим је донио управо такву одлуку да се позову родитељи у школу, да им се то предочи, као и да се упозна са цијелом ситуацијом. Спољна заштитна мрежа, то је Школска управа и Центар за социјални рад, урадиће план заштите за цијело одјељење, као и за дијете. Родитељи су јутрос дошли у школу, предочена им је идеја и они су је прихватили, јер су свјесни проблема. Заједно ћемо радити са њом, ићи ће у развојно савјетовалиште гдје постоји дјечији психолог који би радио са дјететом и видио који је узрок таквог њеног поступка и таквог њеног понашања, ношења опасног предмета у школу", наводи директор Ћеранић.
Школа је донијела и закључак о покретању васпитно-дисциплинског поступка, јер је она, самим тим што је унијела опасан предмет у школу, прекршила закон.
"Све је то окарактерисано као други вид насиља, зато што она никога није ни повриједила, већ је само посједовала код себе тај скалпел и упућивала је неке вербалне реченице које могу да се окарактеришу као нека врста пријетње према некој дјеци, конкретно некој дјевојчици која је наводно у вези са неким дјечаком у ког је она заљубљена. Родитељи су потписали рјешење које сам дао уз њихову сагласност да дијете пређе на хибридни вид наставе и она ће остатак школске године завршити на таквом виду наставе. Све смо одрадили на један превентиван начин да не би дошло до проблема. Школа је поступила у складу са законом и ја сам одмах исти дан реаговао у Вибер групама са информацијом да родитељи не морају да брину о томе да ли је безбједност дјеце угрожена или није. Школа предузима све мјере, као и у свим осталим ситуацијама, тако да смо и тог другог дана, када је дијете дошло у школу послије разговора са родитељем, имали појачан надзор наставника над дјететом и над осталом дјецом, а школски психолог је за вријеме одмора са дјететом проводио вријеме", наводи директор школе.
Наредне недјеље одјељенски старјешина ће сазвати одјељенско вијеће које ће донијети план хибридне наставе за дјевојчицу, гдје ће се тачно одредити којим данима ће она долазити у школу, које материјале ће добијати за наставу, како ће да буде оцијењена и како ће на најквалитетнији начин да прати наставу до краја ове школске године.
"Школа мора да води рачуна и о њој и о њеном образовању. Не смијемо да јој ускратимо могућност да она прати градиво које је остало за ових мјесец и по дана, отприлике колико има још ефективног рада. До сада са њом није било инцидената или ексцеса. Напротив, чак је у првом полугодишту показала један јако добар гест, тако што је раздвојила двојицу дјечака који су се посвађали и почели да се гурају. То се лијепо видјело на видеонадзору и била је похваљена због свега тога. Још једном понављам, безбједност све дјеце је апсолутно обезбијеђена, како ње, тако и остале дјеце. У нашој школи заиста никада дијете ниједно није ни било повријеђено. Као и свуда, постоје мирна и немирна дјеца, постоје и чарке, али кажем, увијек реагујемо на прави начин, тако да смо већ негдје уиграни у тој причи", каже на крају Ћеранић.
