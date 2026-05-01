Земљотрес у Србији

Земљотрес магнитуде 2.5 степени Рихтера забиљежен је у петак, 1. мај 2026 у 09:07 часова, на подручју Србије.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је у близини Мионица, на око 9.3897 километара од његовог центра, при географским координатама ширине 44.17 и дужине 20.11.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 2 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
