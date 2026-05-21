Српска домаћин Симпозијума о аритмијама

Помоћник министра здравља и социјалне заштите Весна Випотник изјавила је на отварању дводневног Симпозијума о аритмијама у Бијељини да је Република Српска поносна што је домаћин овако значајног кардиолошког скупа и истакла да медицина јача кроз сарадњу и унапређење компетенција здравствених радника.
Министарство здравље и социјалне заштите Републике Српске је, како је навела, опредијељено да подржава овакве скупове.
"Кад јачамо компетенције наших здравствених радника, јачамо читав наш здравствени систем", рекла је Випотник новинарима.
Она је захвалила Удружењу кардиолога Републике Српске и Болници "Свети врачеви" у Бијељини, који су организатори симпозијума, зато што су препознали значај континуиране едукације и међусобног умрежавања.
Предсједник Удружења кардиолога Милица Ловрић истиче да је на четвртом окупљању у Бијељини број учесника надмашио претходни скуп и да је ријеч о еминентним стручњацима из Србије, Републике Српске и Федерације БиХ.
"То указује да је Бијељина препозната као кардиолошки, електрофизиолошки и регионални центар и да се овај симпозијум претвара у стручну платформу", навела је Ловрићева, преноси "Срна".
Према њеним ријечима, симпозијум је организован кроз осам сесија, једна од њих је педијатријска, потом сесија медицинских техничара, а новина је радионица која се бави темом аблације која се однедавно примјењује у Бијељини.
"Имаћемо и сесију специјализаната која има такмичарски карактер, што показује да Удружење кардиолога пуно улаже у едукацију младих љекара", истакла је Ловрићева.
Она је захвалила Министарству здравља и Влади Републике Српске за сталну подршку Удружењу кардиолога и њиховим пројектима ради побољшања дијагностике и лијечења пацијената.
Начелник Клинике за кардиологију Универзитетског клиничног центра (УКЦ) Републике Српске Тамара Ковачевић-Прерадовић, која је и гувернер 34. огранка Америчког колеџа кардиолога за Србију и Републику Српску, указала је на значај сарадње за напредовање у овој и свакој другој области.
Према њеним ријечима, УКЦ је референтна установа за цијелу Републику Српску за кардиологију, али је врло важно да се на оваквим скуповима покаже колико се сви дијелови Републике Српске развијају и да се све болнице Српске опремају савременом опремом.
"Резултате које ћемо изнијети на симпозијуму презентоваћемо и на међународној сцени, то су наши велики потенцијали јер имамо стручњаке, едукујемо младе људе и желимо да омогућимо свим становницима Републике Српске максимално могуће квалитетну здравствену заштиту", рекла је Прерадовићева.
Она каже да Министарство здравља и Влада Републике Српске дужи низ година воде о томе рачуна, а као задатак стручњака издваја да едукују млађе колеге кроз удружења кардиолога и заједничко удружење кардиолога Србије и Републике Српске.
Директор бијељинске болнице Микајло Лазић оцијенио је да је кардиологија у овој здравственој установи једна од најразвијенијих у региону.
"Бијељинска болница напредује, улаже у кардиологију, улаже и у све остале гране медицине, али некако је по кардиологији препознатљива", навео је Лазић.
Симпозијум се одржава у хотелу "Дрина" у Бијељини.
