Ученик донио пиштољ у школу, реаговала полиција

У једној од основних школа у Сјеници данас је дошло до инцидента који је узнемирио јавност, након што је ученик седмог разреда М.С. у школу донио пиштољ.
Према информацијама, ријеч је о дјетету које потиче из угледне породице. Инцидент се догодио у јутарњим сатима, око 10 часова.
Како "Санџак данас" незванично сазнаје, у овом догађају није било повријеђених, нити је дошло до употребе оружја. Управа школе је одмах реаговала, обавијестила надлежне органе, након чега је полиција изашла на терен и преузела даље поступање.
О свему су информисани и родитељи ученика.
Очекује се да надлежни органи утврде све околности овог случаја, док из школе апелују на смиреност и одговорност како би се избјегле дезинформације и непотребна паника.
