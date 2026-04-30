Ученик донио пиштољ у школу, реаговала полиција

АТВ
30.04.2026 16:40

Фото: Pexel/Pixabay

У једној од основних школа у Сјеници данас је дошло до инцидента који је узнемирио јавност, након што је ученик седмог разреда М.С. у школу донио пиштољ.

Према информацијама, ријеч је о дјетету које потиче из угледне породице. Инцидент се догодио у јутарњим сатима, око 10 часова.

Како "Санџак данас" незванично сазнаје, у овом догађају није било повријеђених, нити је дошло до употребе оружја. Управа школе је одмах реаговала, обавијестила надлежне органе, након чега је полиција изашла на терен и преузела даље поступање.

О свему су информисани и родитељи ученика.

Очекује се да надлежни органи утврде све околности овог случаја, док из школе апелују на смиреност и одговорност како би се избјегле дезинформације и непотребна паника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

