Старцу чекићем смрскао главу, ребра и шаку: Откривен мотив језивог злочина

30.04.2026 16:15

Чекић на столу поред осталог алата.
Фото: Tima Miroshnichenko/Pexels

У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушан је Лазар Ч. (22) због постојања основа сумње да је 28. априла 2026. године при извршењу кривичног дјела разбојништва, лишио живота оштећеног М.К. (89).

"Осумњичени се на саслушању бранио ћутањем, односно искористио је своје законско право да не износи одбрану", саопштено је из тужилаштва.

Након саслушања, тужилаштво је предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да Лазару Ч. одреди притвор због опасности од бјекства, да не би поновио кривично дјело у кратком временском периоду, као и јер је за кривично дјело које му се ставља на терет прописана казна затвора преко 10 година, а начин извршења или тежина посљедице кривичног дјела су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.

Наредбом о спровођењу истраге, осумњиченом се на терет ставља кривично дјело тешко убиство.

"Постоје основи сумње да је Лазар Ч. 28. априла око 12 часова, најприје уочио оштећеног како својим путничким моторним возилом прилази гаражи, а потом излази из возила да откључава гаражу, након чега се вратио у возило и док се упаркиравао осумњичени је пришао оштећеном који је излазио из возила", наведено је у саопштењу ВЈТ у Београду и додато:

"Употребом силе осумњичени је оштећеном одузео возило у намјери да прибави противправну имовинску корист, тако што му је чекићем задао више удараца у предјелу главе, ребара и шаке, услед чега је оштећени задобио повреде од којих је преминуо".

Осумњичени се након тога возилом оштећеног удаљио са лица мјеста.

(Курир)

