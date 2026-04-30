Сатима се не помјерају: Колапс на граничним прелазима

АТВ
30.04.2026 15:57

ГП Градина
Фото: АМС Републике Српске

На више граничних прелаза забиљежена су вишесатна чекања. Викенд и 1. мај многи су искористили да споје и дођу кући у БиХ. Пуно је и оних који из земље путују.

Зато не чуде километарске колоне на многим граничним прелазима.

Како се може видјети на друштвеним мрежама, сатима се чека на граничним прелазима Градишка, Градина, Дубица.

Како јављају они који чекају, на неким граничним прелазима не помјерају се сатима, пише "Српска инфо".

По свему судећи, колоне су сада веће на улазу у БиХ, мада има и оних који пишу како сатима чекају да изађу из земље.

Неки су своје путовање одгодили, знајући да ће их дочекати колапс на граници.

Више из рубрике

Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Друштво

Само у БиХ: Директор који је у притвору примио плату од скоро 10.000 КМ

2 ч

0
Снијег на Бјелашници

Друштво

У БиХ пао снијег дан прије првог маја

3 ч

0
Армин и Ђана Шаковић

Друштво

Преминула Ђана Шаковић

3 ч

0
Уз помоћ Додика и Амиџића: Школа у Ситници добила комби за превоз ученика

Друштво

Уз помоћ Додика и Амиџића: Школа у Ситници добила комби за превоз ученика

4 ч

0

  • Најновије

18

35

Разоткривен младић из интимне поруке Даре Бубамаре

18

28

Морала да му враћа дио плате: Породиља из Зворника пријавила послодавца

18

24

Мира Шкорић ухватила дечка у љубавном заносу са другим мушкарцем

18

15

Шта ако оштетите возило због рупе и како наплатити штету?

18

04

Мазалица има приједлог за СДС

