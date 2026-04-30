Само у БиХ: Директор који је у притвору примио плату од скоро 10.000 КМ

Док се Рудник мрког угља Бановићи суочава с озбиљним финансијским проблемима, међу рударима расте незадовољство због начина на који се распоређује терет кризе.
Посебну пажњу изазвала је информација да је директор рудника Расим Достовић, упркос томе што се налази у притвору, примио готово пуну плату за март 2026. године.
Према доступној платној листи, Достовићу је за обрачунски период исплаћена нето плата у износу од скоро 10.000 КМ уз додатне накнаде, међу којима је евидентиран и паушал за цесте, пише Кликс.
У обрачуну су наведени редован рад, државни празник и плаћени допуст, што је изазвало огорчење међу радницима који тврде да се истовремено суочавају са смањењем плата и све тежим условима рада.
Синдикат рудара упозорава да се рудник налази у дубокој кризи обиљеженој растом дугова и падом производње, док највећи терет, како наводе, сносе производни радници који свакодневно раде у јамама.
Истичу да су посљедњих мјесеци радници суочени с неизвјесношћу, смањеним примањима и страхом за егзистенцију. У таквим околностима, исплата високе плате директору који се налази у притвору додатно је појачала незадовољство унутар колектива.
Из синдиката поручују да оваква пракса отвара озбиљна питања одговорности и начина управљања рудником.
"Док се од радника траже одрицања и штедња, неприхватљиво је да особе које не обављају своје дужности примају висока примања", наводе из синдиката.
Достовић је ухапшен у акцији ФУП-а, 23. марта, на ширем подручју Лукавца, приликом боравка на једној бензинској пумпи у мјесту Бистарац.
Посебно одјељење за сузбијање корупције и организованог криминала (ПОСКОК) Федералног тужилаштва на терет ставља кривично дјело примање дара и других облика користи.
Како је образложено, он је, користећи тешку финансијску ситуацију јавног предузећа Рудник Бановићи, као и велики број доспјелих, а неизмирених потраживања према добављачима, за себе захтијевао корист у виду новца како би, у оквиру своје службене дужности, одобрио плаћање добављачу за доспјела, а неизмирена потраживања. Након хапшења њему је одређен притвор.
