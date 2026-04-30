Уз помоћ Додика и Амиџића: Школа у Ситници добила комби за превоз ученика

Аутор:АТВ
Основна школа "Петар Кочић" на Ситници код Рибника данас је за потребе превоза ученика на поклон добила комби, који им је обезбијеђен уз подршку организационог секретара СНСД-а Игора Додика и генералног секретара ове партије Срђана Амиџића.
Ученицима Школе данас су уручени комплети школских прибора и лопте.
Амиџић је за АТВ рекао да је најважнија безбједност дјеце и да је ово трећи комби који су чланови СНСД-а додијелили у мањим, разуђеним општинама.
"СНСД наставља своју хуману мисију. Желимо да ђаци осјете колико су битни за друштво, да нам је важно њихово образовање", навео је Амиџић.
Амиџић је напоменуо да је школа у Ситници прије 12 година требала да се угаси, али да је данас све другачије јер све врви од ђака.
"Ова школа је требала да се угаси прије 12 година, а данас има готово 70 малишана. Надамо се да ћемо кроз неки краћи период доћи са још већим комбијем, а они само нек напуне школу, а ми ћемо се потрудити да комби буде још већи", рекао је Амиџић за АТВ.
Игор Додик захвалио је свима који су учествовали у овој акцији, јер су овим гестом показали да су дјеца најважнија и да је циљ помоћи у њиховом у одрастању и образовању.
Он је навео да су у СНСД-у од директора Школе Јованке Малешевић и начелника општине Душка Дакића обавијештени да је потребан комби за превоз ђака, те да су уз помоћ пријатеља успјели да реализују ову донацију.
"Желио бих да се захвалим свим пријатељима који су учествовали у акцији и заиста нам је задовољство и привилегија што можемо да помогнемо. Овим гестом показујемо да су нам дјеца најважнија и да хоћемо да помогнемо у њиховом одрастању, образовању и васпитању.
На путу смо да обезбиједимо и четврти комби и стојимо на располагању свима којима је помоћ потребна, каже Додик.
"Нажалост, не можемо свима да помогнемо у неком кратком року, али се трудимо јер што баш ми испред свих пријатеља можемо да презентујемо ово", рекао је Додик за АТВ.
Начелник Дакић рекао је да је ово посебан дан за општину, као и за Школу на Ситници, јер данас нису добили само комби, већ и јасну поруку да нису сами и заборављени.
Дакић је нагласио да би Школа на Ситници тешко функционисала без оваквог начина организовања превоза са цијелог платоа Мањаче, те да су реализацијом пројекта и донацијом осигурали и радна мјеста наставника и радног особља у овој јавној установи.
Он је навео да ће општина у оквиру својих расположивих средстава у наредном периоду побољшати приступни пут до Школе, јер дуги низ година постоји потреба за реконструкцијом и уређењем.
Директор Основне школе "Петар Кочић" Ситница Јованка Малешевић рекла је да ову установу похађа 69 ученика, од којих 57 у централној школи, а 12 у подручној школи у Чађавици.
Малешевићева је истакла да већина ученика возари до школе из разних заселака, због чега им је нови комби био неопходан.
Она је истакла да се број ученика у овој школи повећава из године у години, што је чињеница која радује и охрабрује све оне који живе на овом простору.
