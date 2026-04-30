МУП издао наредбу због обиљежавања празника: Ево за кога не важи

30.04.2026 13:02

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир издао је Наредбу о забрани за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју Републике Српске.

Наредба је издата у циљу предузимања безбједносних мјера и радњи поводом одржавања Међународног празника - Првог маја и Дана побједе над фашизмом – 9. маја.

Важи за све осим за превоз противградних ракета за потребе ЈП "ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" А.Д. Градишка и то:

  • Дана 01.05.2026. године од 00,00 часова до 02.05. 2026. године до 24,00 часа.
  • Дана 09.05.2026. године од 00,00 часа до 24,00 часа.

Министарство у сједишту, полицијске управе и полицијске станице, за наведене дане неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме.

