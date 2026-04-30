Ово је радно вријеме Дома здравља током првомајских празника

АТВ
30.04.2026 11:07

Дом здравља Требиње
Фото: АТВ

За вријеме првомајских празника, 1. и 2. маја 2026. године, ЈЗУ “Дом здравља” у Бањалуци радиће према сљедећем распореду:

1) Служба породичне медицине – дежурни тимови у Поликлиници и у Платоновој улици, радиће у двије смјене, од седам до 20 часова;

2) Служба за стоматолошку здравствену заштиту – дежурни стоматолог радиће у стоматолошкој амбуланти у Служби хитне медицинске помоћи 24 часа;

3) Специјалистичке амбуланте из педијатрије

– 1. и 2. маја 2026. године дежурни педијатри радиће, у периоду од седам до 15 часова, у Специјалистичким амбулантама из педијатрије у Поликлиници.

4) Центар за хематолошку и биохемијску дијагностику:

– 1. и 2. маја 2026. године, у термину од седам до 20 часова, пружаће услуге у Централној лабораторији у објекту Поликлинике док ће лабораторијске услуге од 20.00 часова пацијенти добијати у Служби хитне медицинске помоћи.

5) Служба хитне медицинске помоћи – 24 часа је на располагању својим корисницима.

