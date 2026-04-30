Ово је радно вријеме Дома здравља током првомајских празника

Аутор:АТВ
Коментари:0
За вријеме првомајских празника, 1. и 2. маја 2026. године, ЈЗУ “Дом здравља” у Бањалуци радиће према сљедећем распореду:
1) Служба породичне медицине – дежурни тимови у Поликлиници и у Платоновој улици, радиће у двије смјене, од седам до 20 часова;
2) Служба за стоматолошку здравствену заштиту – дежурни стоматолог радиће у стоматолошкој амбуланти у Служби хитне медицинске помоћи 24 часа;
3) Специјалистичке амбуланте из педијатрије
– 1. и 2. маја 2026. године дежурни педијатри радиће, у периоду од седам до 15 часова, у Специјалистичким амбулантама из педијатрије у Поликлиници.
4) Центар за хематолошку и биохемијску дијагностику:
– 1. и 2. маја 2026. године, у термину од седам до 20 часова, пружаће услуге у Централној лабораторији у објекту Поликлинике док ће лабораторијске услуге од 20.00 часова пацијенти добијати у Служби хитне медицинске помоћи.
5) Служба хитне медицинске помоћи – 24 часа је на располагању својим корисницима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
38
12
37
12
33
12
30
12
26
Тренутно на програму