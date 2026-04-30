Познато да ли су биле заражене свиње бачене у Дрину

Аутор:АТВ
Коментари:0
Угинуле свиње бачене уз корито Дрине у Бијељини нису биле позитивне на афричку кугу свиња ни друге инфективне болести, изјавио је Срни директор Ветеринарског института "Др Васо Бутозан" Драган Кнежевић.
"То је изузетно важно баш у том дијелу Семберије између Бијељине и Зворника, јер су посљедњи случајеви афричке куге свиња у прошлој години били у Зворнику", рекао је Кнежевић.
Он сматра недопустивим понашање појединца или групе одговорних за овај случај, подсјећајући да је афричка куга свиња узроковала директну штету у Републици Српској од 40 милиона КМ.
"Добро је да су налази негативни, јер да су били позитивни то би било озбиљно жариште", истакао је Кнежевић.
Према његовим ријечима, лешеви 10 свиња били су стари између 15 и 20 дана, што је идеална прилика да глодари разнесу њихове дијелове, а ријеч је и о водној површини која је погодно мјесто за даље преношење вируса на веће удаљености.
Хроника
"Према обдукционим налазима, закључак је да се не указује ни на какву инфективну болест", рекао је Кнежевић и додао да узрок угинућа може бити гушење у транспорту, нека од узгојних болести, узрок везан за исхрану.
"Узорци су јако тешки зато што су већ у фази распада, али оно што је наш стручњак установио је да нема патоанатомских промјена које указују на неку заразну болест", закључио је Кнежевић.
Он је навео да у Републици Српској није било нових случајева афричке куге свиња од средине прошле године.
На обали Дрине у Бијељини, у мјесту Јоховац, по пријави грађана је 28. априла пронађено 10 угинулих свиња тешких око 80 килограма, у поодмаклој фази распадања, што указује на то да су угинуле и противзаконито одложене прије петнаестак дана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
12
38
12
37
12
33
12
30
12
26
Тренутно на програму