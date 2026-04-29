Уставни суд Српске: Неуставна одлука о комуналној накнади у Модричи

Коментари:0
Уставни суд Републике Српске прогласио је неуставним и незаконитим члан одлуке о измјени и допуни одлуке о комуналној накнади општине Модрича, који се односи на промет нафте и нафтних деривата, те закључио да је доносилац оспореног акта оваквим прописивањем прекорачио границе и садржину својих овлашћења.
Уставни суд је утврдио да је Скупштина општине Модрича, као доносилац нормативног акта, као основ за утврђивање висине комуналне накнаде увела и дјелатност која се обавља у пословном објекту као елемент на основу којег се одређује њена висина, а да тај елемент није предвиђен Законом о комуналним дјелатностима, саопштено је из Уставног суда Српске.
На сједници Уставног суда одлучено је да Статут Центра за социјални рад Угљевик није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о раду, а неуставном нормом је прописано да ако директор, односно вршилац дужности директора, није поново именован, има право да буде распоређен на друге послове и радне задатке који одговарају његовој стручној спреми и другим условима предвиђеним законом.
Према оцјени Уставног суда, оспорено прописивање супротно је релевантним одредбама Закона о раду којима је одређено да лице које је обављало функцију директора може, у прописаном року, да се врати на свој ранији или други одговарајући посао.
Уставни суд сматра да је оспорена норма супротна уставном начелу равноправности јер се лицима из ове одредбе даје предност у области запошљавања, односно учествовања у обављању јавних послова и примања у јавну службу, чиме се та лица стављају у повољнији положај у односу на сва друга лица која на тржишту рада траже запослење.
На овај начин се касираном нормом омогућава заснивање радног односа без спровођења поступка јавне конкуренције, чиме се супротно наведеним уставним и законским одредбама сва друга лица која траже запослење стављају у неповољнији положај, додаје се у саопштењу.
Уставни суд је утврдио да одлука о усвајању приједлога измјена и допуна дијела Регулационог плана "Брод на Дрини" Фоча није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу.
Основ нормативне неусаглашености са вишим општим правним актима огледа се у томе што је поступак доношења оспореног акта спроведен супротно обавезујућим релевантним нормама тог закона, чиме је акт у несагласју са уставним начелом законитости аката.
Уставни суд утврдио је и да одредбе одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних путева општине Шамац нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о јавним путевима.
Касираним нормама оспореног акта нормирана су питања превоза дислокализованог и депонованог материјала из ријечног корита и ван ријечног корита на локалним и некатегорисаним путевима на подручју општине Шамац, навели су из Уставног суда.
Будући да Закон о јавним путевима не садржи овлашћење за јединице локалне самоуправе да уређују питања из ове области, Уставни суд је оцијенио да је Скупштина општине Шамац прекорачила своја законска овлашћења, чиме је уједно поступила супротно уставним јемствима Устава Републике Српске.
Уставни суд је одбацио приједлоге, односно није прихватио иницијативе за покретање поступка за оцјењивање уставности оспорених одредаба Закона о измјенама и допунама Закона о доприносима и појединих подзаконских аката.
Уставни суд је уједно одбацио приједлог за рјешавање негативног сукоба надлежности између Одбора државне управе за жалбе и Владе Републике Српске.
Градови и општине
8 ч0
Градови и општине
22 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
17
51
17
45
17
36
17
30
17
25
Тренутно на програму