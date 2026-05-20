Република Српска на изложби "Боје свијета" у Третјаковској галерији у Москви

АТВ
20.05.2026 19:22

Фото: Уступљена фотографија

Министарство иностраних послова Русије организовало је трећу изложбу "Боје свијета“, која се другу годину заредом одржава уз подршку Министарства културе Руске Федерације у оквиру међународног фестивала "Интермузеј“.

Пројекат открива јавности непознату страну живота професионалних дипломата, који умјетничким радовима показују своју визију свијета.

Ове године на изложби је представљено више од 100 радова из око 20 амбасада земаља Азије, Африке, Блиског истока, Латинске Америке и Заједнице независних држава. Аутори су шефови и запослени у страним дипломатским мисијама, као и чланови њихових породица. Поставка обухвата и радове савремених умјетника.

По први пут на изложби, захваљујући подршци Представништва Републике Српске у Русији, учествују радови младих умјетница – студенткиња Санктпетербуршке академије умјетности Хелене Гајић и Анастасије Томић.

Изложба траје од 20. до 23. маја у новом корпусу Третјаковске галерије (Кадашевска набережја, 12).

