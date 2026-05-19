Преминуо глумац који је дао глас Професору Утонијуму и Јоди

Аутор:АТВ
Коментари:0
Свијет анимације остао је без једног од својих најпрепознатљивијих гласова. Том Кејн, легендарни амерички гласовни глумац, преминуо је у 64. години.
Кејн је преминуо 18. маја од компликација изазваних можданим ударом, потврдила је његова матична агенција Галактик Продакшнс. Из јавног живота и синкронизације повукао се 2021. године након тешког можданог удара који му је оштетио центар за говор, писање и читање.
Љубитељи цртаних филмова широм свијета најбоље га памте као Професора Утонијума из култне серије Моћне дјевојке. Као брижни отац и научник који је „случајно додао састојак X“, постао је један од заштитних знакова Картун Њујорка.
Поред Професора Утонијума, глас је позајмио и бројним другим познатим ликовима, међу којима су Дарвин из серије „The Wild Thornberrys“, mister Heriman iz „Foster's Home for Imaginary Friends“ i Vudhaus iz serije „Archer“.
Поводом његове смрти, Цартоон Network се опростио емотивном поруком на друштвеним мрежама.
„Почивај у миру, Професоре. Хвала ти, Томе Кејне, што си позајмио свој глас оцу три савршене дјевојчице и што си донио Силу милионима фанова. Живјећеш у нашим успоменама из дјетињства заувијек“, наводи се у објави.
Кејн је оставио велики траг и у франшизи „Ратови звијезда“. Био је замјена Френку Озу за лик Јоде у серији „The Цлоне Wars“, а глас је позајмљивао и Адмиралу Акбару, Боби Фету и С-3РО-у у различитим пројектима.
Његов глас могао се чути и у бројним атракцијама Дизниленда, као и током церемонија додјеле Оскара.
Иза себе је оставио супругу Синди, са којом је био у браку од 1982. године, као и деветоро дјеце, од којих је шесторо усвојено.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Култура
21 ч0
Култура
22 ч0
Култура
1 д1
Култура
2 д0
Најновије
12
04
11
56
11
52
11
51
11
48
Тренутно на програму