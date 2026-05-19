Logo
Large banner

Преминуо глумац који је дао глас Професору Утонијуму и Јоди

Аутор:

АТВ
19.05.2026 09:49

Коментари:

0
беба Јода звјездане стазе анимација филм
Фото: YouTube/printscreen

Свијет анимације остао је без једног од својих најпрепознатљивијих гласова. Том Кејн, легендарни амерички гласовни глумац, преминуо је у 64. години.

Кејн је преминуо 18. маја од компликација изазваних можданим ударом, потврдила је његова матична агенција Галактик Продакшнс. Из јавног живота и синкронизације повукао се 2021. године након тешког можданог удара који му је оштетио центар за говор, писање и читање.

Љубитељи цртаних филмова широм свијета најбоље га памте као Професора Утонијума из култне серије Моћне дјевојке. Као брижни отац и научник који је „случајно додао састојак X“, постао је један од заштитних знакова Картун Њујорка.

Поред Професора Утонијума, глас је позајмио и бројним другим познатим ликовима, међу којима су Дарвин из серије „The Wild Thornberrys“, mister Heriman iz „Foster's Home for Imaginary Friends“ i Vudhaus iz serije „Archer“.

Поводом његове смрти, Цартоон Network се опростио емотивном поруком на друштвеним мрежама.

„Почивај у миру, Професоре. Хвала ти, Томе Кејне, што си позајмио свој глас оцу три савршене д‌јевојчице и што си донио Силу милионима фанова. Живјећеш у нашим успоменама из д‌јетињства заувијек“, наводи се у објави.

Кејн је оставио велики траг и у франшизи „Ратови звијезда“. Био је замјена Френку Озу за лик Јоде у серији „The Цлоне Wars“, а глас је позајмљивао и Адмиралу Акбару, Боби Фету и С-3РО-у у различитим пројектима.

Његов глас могао се чути и у бројним атракцијама Дизниленда, као и током церемонија дод‌јеле Оскара.

Иза себе је оставио супругу Синди, са којом је био у браку од 1982. године, као и деветоро д‌јеце, од којих је шесторо усвојено.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Том Кејн

Јода

најбољи филмови

преминуо глумац

анимација

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дара Бугарска Евровизија Бангаранга побједница

Култура

На мрежама тврде да побједничка нумера с Евровизије подсјећа на пјесму србијанске групе из 1995.

21 ч

0
Сиви дом глумци

Култура

Тајна пјесме из серије "Сиви дом" због које и данас сви плачу

22 ч

0
Женски камерни хор Бањалучанке

Култура

Женски камерни хор "Бањалучанке" освојио злато у Финској

1 д

1
Дарина Николаева Јотова, позната под умјетничким именом Дара, 27-годишња је пјевачица из Варне, трећег по величини бугарског града. Јавности је постала позната 2015. године када је стигла до финала бугарске верзије шоуа Икс Фактор.

Култура

Да ли сте видјели како је заправо изгледао Дарин наступ на Евровизији?

2 д

0

  • Најновије

12

04

Видовић: Одлука да пензионери плаћају здравствено осигурање биће стављена ван снаге

11

56

"Аутопутеви Српске": Престати са опструисањем новог моста у Градишци

11

52

Минић: Ово је доказ иживљавања какав досад није виђен

11

51

Шпирић: Мост у Градишци је одраз политичке уцјене

11

48

Нивес Целзијус "запалила" мреже у изрезаној хаљини: Дубоки деколте у првом плану

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner