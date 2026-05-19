Погинуо возач камиона из БиХ: Усмртио га колега приликом паркирања

Тужне вијести долазе из Словеније. Наиме, током обављања посла страдао Садмир Зукић, возач компаније “Клаут”, којег је усмртио га колега приликом паркирања.
Према информацијама које су подијелиле његове колеге, несрећа се догодила јуче приликом паркирања камиона, када је Садмира, нажалост, ударио други колега возач у близини његовог возила.
Вијест о његовој смрти дубоко је погодила породицу, пријатеље и радне колеге, који се од њега опраштају емотивним порукама и ријечима пуним туге, истичући његову доброту, поштење и спремност да увијек помогне другима.
Иза Садмира су остали супруга и четверо дјеце.
– Са великом тугом примили смо вијест да нас је напустио колега Садмир Зукић, возач компаније Клаут. Отац четворо дјеце, ведар и поштен човјек, којег ће колеге и пријатељи памтити по доброти, осмијеху и људскости – навели су његови пријатељи и колеге.
Породици, пријатељима и свима који су га познавали упућене су ријечи искреног саучешћа, преноси Аваз.
