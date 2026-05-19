Допуне закона о социјалној заштити као нацрт у редовној скупштинској процедури

Аутор:АТВ
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске саопштило је да је колегијум Народне скупштине Републике Српске данас прихватио иницијативу Владе Српске да се допуне Закона о социјалној заштити разматрају у форми нацрта, по редовној умјесто по хитној процедури на сједници Народне скупштине Републике Српске.
У овом министарству наглашавају да је ријеч о резултату договора постигнутог на недавном састанку са представницима удружења која окупљају или учествују у активностима које се односе на дјецу и/или лица са сметњама у развоју.
Из ресорног министарства подсјећају да је већина учесника састанка подржала усвајање права које се односи на продужење права родитеља-његоватеља за лица са сметњама у развоју и након навршених 30 година живота, путем Закона о социјалној заштити.
"Када је ријеч о другом предложеном праву, које се односи на право на посебан додатак за бригу о дјетету, односно лицу са сметњама у развоју, представници удружења сматрали су да оно треба да буде додатно појашњено и прецизније дефинисано. У складу с тим, закључено је да допуне закона треба разматрати у редовној процедури, уз шире учешће јавности", наводи се у саопштењу.
У Министарству наглашавају да су предложена рјешења креирана у сарадњи са стручњацима, удружењима и представницима родитеља, с циљем унапређења система социјалне заштите и подршке лицима са инвалидитетом и њиховим породицама.
У саопштењу се додаје да су у том процесу та рјешења добила и њихову подршку, а сарадња са свим релевантним актерима биће настављена и у наредном периоду, преноси Срна.
Из Министарства су истакли да ће учинити све да се пронађу најбоља рјешења за ове категорије становништва, како кроз допуне Закона о социјалној заштити, тако и током припреме новог закона о дјечијој заштити, а потом и потпуно новог закона о социјалној заштити.
У процес израде биће укључени родитељи дјеце са сметњама у развоју, као и представници удружења која окупљају особе са инвалидитетом.
"Предложеним допунама Закона о социјалној заштити ниједно постојеће право није укинуто. Напротив, циљ је само да родитељи-његоватељи наставе да примају накнаду у истом износу и након што њихова дјеца, односно лица са инвалидитетом, наврше 30 година живота. Ријеч је о значајној новини предложеној управо на захтјев родитеља", подсјећају у ресорном министарству.
У саопштењу се истиче да се истовремено, другим предложеним правом настоји омогућити одређени вид подршке и породицама које нису могле остварити право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу.
За остваривање ових нових права предвиђено је додатних 24 милиона КМ на годишњем нивоу. Тиме би укупна издвајања за права из области социјалне и дјечије заштите у Републици Српској достигла око 300 милиона КМ годишње.
Из Министарства здравља и социјалне заштите подсјећају и на значај развоја дневних центара, услуга предаха и других видова подршке породицама, за што су одговорне локалне заједнице, а за које се заједнички залажемо са родитељима дјеце са сметњама у развоју и представницима удружења особа са инвалидитетом.
"Управо су то услуге које они годинама траже како би добили стварну и континуирану подршку у свакодневном животу", истичу у ресорном министарству.
