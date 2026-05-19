Допуне закона о социјалној заштити као нацрт у редовној скупштинској процедури

АТВ
19.05.2026 11:17

Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске саопштило је да је колегијум Народне скупштине Републике Српске данас прихватио иницијативу Владе Српске да се допуне Закона о социјалној заштити разматрају у форми нацрта, по редовној умјесто по хитној процедури на сједници Народне скупштине Републике Српске.

У овом министарству наглашавају да је ријеч о резултату договора постигнутог на недавном састанку са представницима удружења која окупљају или учествују у активностима које се односе на д‌јецу и/или лица са сметњама у развоју.

Из ресорног министарства подсјећају да је већина учесника састанка подржала усвајање права које се односи на продужење права родитеља-његоватеља за лица са сметњама у развоју и након навршених 30 година живота, путем Закона о социјалној заштити.

"Када је ријеч о другом предложеном праву, које се односи на право на посебан додатак за бригу о д‌јетету, односно лицу са сметњама у развоју, представници удружења сматрали су да оно треба да буде додатно појашњено и прецизније дефинисано. У складу с тим, закључено је да допуне закона треба разматрати у редовној процедури, уз шире учешће јавности", наводи се у саопштењу.

У Министарству наглашавају да су предложена рјешења креирана у сарадњи са стручњацима, удружењима и представницима родитеља, с циљем унапређења система социјалне заштите и подршке лицима са инвалидитетом и њиховим породицама.

У саопштењу се додаје да су у том процесу та рјешења добила и њихову подршку, а сарадња са свим релевантним актерима биће настављена и у наредном периоду, преноси Срна.

Из Министарства су истакли да ће учинити све да се пронађу најбоља рјешења за ове категорије становништва, како кроз допуне Закона о социјалној заштити, тако и током припреме новог закона о д‌јечијој заштити, а потом и потпуно новог закона о социјалној заштити.

У процес израде биће укључени родитељи д‌јеце са сметњама у развоју, као и представници удружења која окупљају особе са инвалидитетом.

"Предложеним допунама Закона о социјалној заштити ниједно постојеће право није укинуто. Напротив, циљ је само да родитељи-његоватељи наставе да примају накнаду у истом износу и након што њихова д‌јеца, односно лица са инвалидитетом, наврше 30 година живота. Ријеч је о значајној новини предложеној управо на захтјев родитеља", подсјећају у ресорном министарству.

У саопштењу се истиче да се истовремено, другим предложеним правом настоји омогућити одређени вид подршке и породицама које нису могле остварити право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу.

Таква могућност до сада није постојала.

За остваривање ових нових права предвиђено је додатних 24 милиона КМ на годишњем нивоу. Тиме би укупна издвајања за права из области социјалне и д‌јечије заштите у Републици Српској достигла око 300 милиона КМ годишње.

Из Министарства здравља и социјалне заштите подсјећају и на значај развоја дневних центара, услуга предаха и других видова подршке породицама, за што су одговорне локалне заједнице, а за које се заједнички залажемо са родитељима д‌јеце са сметњама у развоју и представницима удружења особа са инвалидитетом.

"Управо су то услуге које они годинама траже како би добили стварну и континуирану подршку у свакодневном животу", истичу у ресорном министарству.

