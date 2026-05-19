Шеранић: Пораст корисника права на туђу његу и помоћ у Српској

Потпредсједник Владе Републике Српске Ален Шеранић рекао је да је у Српској евидентан пораст лица корисника туђе његе и помоћи.

"Могућа рјешења по овом питању су да се формира републичка комисија која би прегледала све кориснике овог права", рекао је Шеранић током "Актуелног часа", одговора на посланичка питања у Народној скупштини Републике Српске.

Шеранић је појаснио да се ово право на основу закона финансира 50 одсто Република Српска, а преостали дио локалне заједнице, преноси Срна.

Народни посланик Драган Галић рекао је да је у општини Шековићи из које долази евидентан пораст права на туђу његу и помоћ, истичући да у овој локалној заједници ово право остварује око 300 корисника.