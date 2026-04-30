Logo
Large banner

Обећао пројекте, а узео милионе: Новосађанин пао због злоупотребе

Аутор:

АТВ
30.04.2026 10:57

Коментари:

0
Фото: МУП Србије

Активности на пројектима нису спроведене, а осумњичени је даваоцима средстава подносио лажне извјештаје о правдању утрошка додељеног новца у којима је описивао активности које се никада нису десиле.

Више јавно тужилаштво у Новом Саду обавјештава јавност да је дана 30.4.2026. године, на основу налога Посебног одјељења за сузбијање корупције овог тужилаштва, ухапшен осумњичени М.А. због основа сумње да је извршио продужено кривично дјело

Злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227 Кривичног законика.

Уврђено је да постоје основи сумње да су удружењу грађана „ПОКРЕТ МЛАДИХ НОВОСАЂАНА ПРОГРЕС“, чији заступник је осумњичени М.А., додјељена средства од Града Новог Сада и Аутономне покрајине Војводине, за реализацију 14 пројеката у укупном износу од 4.250.000,00 динара, наводи се у саопштењу ВЈТ Нови Сад.

Активности на пројектима нису спроведене, а осумњичени је даваоцима средстава подносио лажне извјештаје о правдању утрошка додељеног новца у којима је описивао активности на пројектима које се никада нису десиле (радионице, предавања и др.). На тај начин је буџету Града Новог Сада и Аутономни покрајини Војводине нанета имовинска штета у укупном износу од 4.250.000,00 динара.

На основу одобрења Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, осумњиченом М.А. је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће у складу са законом бити приведен и саслушан у Посебном одјељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду.

Више јавно тужилаштво у Новом Саду истиче да је у периоду од 19.2.2025. до 6.4.2026. године Посебно одјељење за сузбијање корупције овог тужилаштва поднијело укупно деветнаест оптужних аката који обухватају 261 пројекат, при чему је буџету Републике Србије,

Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада проузрокована укупна штета у износу од од 101.823.873,00 динара. Овим поводом, закључно са 28.4.2026. године, Посебно одјељење за сузбијање корупције Вишег суда у Новом Саду донијело је укупно осам пресуда - три правоснажне на основу споразума о признању кривичног дјела и пет првостепених, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нови Сад

хапшење

превара

злоупотреба положаја

Црна хроника

Коментари (0)
Large banner

