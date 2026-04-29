Тежа саобраћајна несрећа код Добоја, саобраћај потпуно обустављен

У сриједу, 29. априла, у мјесту Гаврићи код Добоја дошло је до теже саобраћајне несреће, у којој су учествовала два возила.
Како је потврђено за портал Радиосарајево.ба, несрећа се догодила око 17:20 и у истој је учествовао путнички аутомобил марке Рено, којим је управљало лице иницијала С.К. са подручја града Добоја, и теретно возило марке Мерцедес, којим је управљало лице иницијала Х.Х. из Живиница.
"У овој саобраћајној несрећи лице иницијала С.К. задобило је тјелесне повреде и превезено је у болницу 'Свети апостол Лука' у Добоју", наглашено је из ПУ Добој.
Увиђај врше полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој.
Саобраћај на магистралном путу Добој-Грачаница је обустављен.
