Logo
Large banner

Тежа саобраћајна несрећа код Добоја, саобраћај потпуно обустављен

29.04.2026 19:02

Коментари:

0
Тежа саобраћајна несрећа код Добоја, саобраћај потпуно обустављен
Фото: Ustupljena fotografija

У сриједу, 29. априла, у мјесту Гаврићи код Добоја дошло је до теже саобраћајне несреће, у којој су учествовала два возила.

Како је потврђено за портал Радиосарајево.ба, несрећа се догодила око 17:20 и у истој је учествовао путнички аутомобил марке Рено, којим је управљало лице иницијала С.К. са подручја града Добоја, и теретно возило марке Мерцедес, којим је управљало лице иницијала Х.Х. из Живиница.

"У овој саобраћајној несрећи лице иницијала С.К. задобило је тјелесне повреде и превезено је у болницу 'Свети апостол Лука' у Добоју", наглашено је из ПУ Добој.

Увиђај врше полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој.

Саобраћај на магистралном путу Добој-Грачаница је обустављен.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner