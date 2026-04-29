Подигнута оптужница против нападача на Чолину вилу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против Сенада М. и Перице С. због сумње да су у фебруару бацили бомбу на кућу Здравка Чолића.
Истовремено, поступак против трећег осумњиченог је обустављен.
Хроника
Бомбашки напад који је потресао београдско елитно насеље Дедиње 3. фебруара ове године добио је свој правосудни епилог. Док су двојица непосредних извршилаца пред оптужницом, Марко А., који се сумњичио за помагање, изашао је из притвора.
Адвокатица Славка Бабић, која заступа Марка А., потврдила је да је њен клијент од јуче на слободи.
Хроника
"Одлука тужилаштва је потпуно очекивана. Од првог дана тврдим да је мој клијент невин и да му је притвор одређен неосновано", изјавила је Бабићева за "Курир".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Кошарка
2 ч0
Свијет
2 ч0
Тенис
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
13
15
13
08
13
08
13
05
13
04
Тренутно на програму