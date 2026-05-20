Штета скоро 12 и по милиона КМ: 79 година затвора за организовани криминал

Кантонални суд у Сарајеву осудио је на укупно 79 година затвора 12 особа оптужених за организовани криминал.
Пресуда обухвата Зијада Блекића, Едина Диздара, Армина Мулахусића, Јасмина Јусуфранића, Мирсада Имамовића, Давера Халилбеговића, Рамиза Бибића, Мухарема Бајрића, Насера Дацу, Елму Мулахусић, Едину Халилбеговић и Хасана Ћелама.
Кривична дјела која су почињена у оквиру групе за организовани криминал, између осталог, су злоупотреба положаја и овлаштења, превара у привредном пословању и прање новца.
Зијаду Блекићу и Армину Мулахусићу изречене су казне у трајању од по 13 година, Едину Диздару у трајању од осам година, Даверу Халилбеговићу у трајању од шест година, Јасмину Јусуфранићу у трајању од десет година, Мухарему Бајрићу у трајању од седам година, Рамизу Бибићу и Хасану Ћеламу у трајању од по пет година.
Мирсаду Имамовићу, Насеру Даци, Едини Халилбеговић и Елми Мулахусић казне су ублажене испод законског минимума због нарочито олакшавајућих околности које је Суд утврдио те им је изречена казна затвора у трајању од по три године. Такође, Едину Диздару казна је ублажена испод законског минимума због нарочито олакшавајућих околности које је суд нашао у његовом доприносу ефикасности вођења овог кривичног поступка.
Укупна имовинска корист прибављена извршењем кривичних дјела за која су оптужени оглашени кривим износи 12.407.513,47 КМ.
Од оптужених пресудом се одузимају новчана средства и некретнине, а преостали износ незаконито прибављене имовинске користи оптужени су дужни платити у року од три мјесеца од правоснажности пресуде.
Суђење у овом предмету започето је 27.10.2021. и трајало до 07.05.2026., укупно четири године, шест мјесеци и 13 дана.
Одржано је 158 претреса, а током суђења је било 11 одгода.
Главни претреси су трајали укупно 464 сата и пет минута.
Саслушано је 152 свједока тужилаштва, од тога 15 путем видео-линка, и троје вјештака. Уложено је 4.264 материјалних доказа.
Суд је саслушао 12 свједока и десет вјештака одбране.
Из Суда напомињу да се ради о првостепеној пресуди против које странке и браниоци могу изјавити жалбу.
