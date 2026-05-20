Logo
Large banner

Радника спљоштила челична оплата, љекари му се боре за живот

Аутор:

АТВ
20.05.2026 22:39

Коментари:

0
Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

На једном градилишту на Новом Београду дошло је до стравичне несреће у којој је тешко повријеђен један од радника, након што се на њега срушила масивна грађевинска конструкција.

Према првим информацијама, челична оплата пала је на радника К.Ј. (57), који је том приликом задобио по живот опасне повреде. Несрећни човјек је одмах након језивог инцидента хитно превезен у Ургентни центар, гдје су љекари одмах започели борбу за његов живот.

Hercegovačka cicvara

Савјети

Ево зашто се на Спасовдан једе цицвара: Наши стари су вјеровали да призива оно што им је најважније

Први резултати истраге указују на то да је јако невријеме кумовало овој несрећи. Наиме, сумња се да је снажан вјетар оборио тешку челичну конструкцију која је пала директно на радника и буквално га спљоштила.

О овом драматичном случају хитно је обавијештено Треће основно јавно тужилаштво у Београду. На терен излази и инспекција рада која ће детаљно обићи градилиште како би се утврдило да ли су поштоване све заштитне мјере на раду или је у питању кобни пропуст у безбједности, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

радник

Београд

грађевина

Црна хроника

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сједница Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Усвојене измјене и допуне Закона о правима бораца

45 мин

0
Ево зашто се на Спасовдан једе цицвара: Наши стари су вјеровали да призива оно што им је најважније

Савјети

Ево зашто се на Спасовдан једе цицвара: Наши стари су вјеровали да призива оно што им је најважније

1 ч

0
Велика превара са месом: Највећи проблем је примијећен код мљевеног

Свијет

Велика превара са месом: Највећи проблем је примијећен код мљевеног

1 ч

0
Пасош и фотоапарат стоје на карти свијета.

Друштво

Крећете на пут? Ово су замке због којих српске туристе враћају са границе

1 ч

0

Више из рубрике

Појас Пресвете Богородице

Србија

Историјски тренутак за Србе: Појас Пресвете Богородице стигао у Београд послије 650 година

5 ч

0
Нови Пазар, мјесто гдје је дјечак возио електрични тротинет те изненада излетио испред аутомобил

Србија

Стравичан снимак из Новог Пазара: Секунде дијелиле дјечака од трагедије

6 ч

0
Ђаци бјеже од овог занимања: Плата и до 2.500 евра мјесечно, али клупе празне

Србија

Ђаци бјеже од овог занимања: Плата и до 2.500 евра мјесечно, али клупе празне

7 ч

0
Састанак Додика и Вучића: У наредним данима важне одлуке

Србија

Састанак Додика и Вучића: У наредним данима важне одлуке

13 ч

4

  • Најновије

23

18

Вила без милости против Нијемаца у финалу

23

03

Цвијановић објаснила Станивуковићу шта је дипломатија: То није водање Шмита по Бањалуци

22

56

Стотине грађана на протесту због убиства матуранта: "Сви смо се бојали Алексића"

22

48

Како жене различитих знакова тјерају мушкарце да полуде за њима?

22

44

Марија Шерифовић проговорила о другом дјетету

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner