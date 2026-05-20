Радника спљоштила челична оплата, љекари му се боре за живот

Аутор:АТВ
Коментари:0
На једном градилишту на Новом Београду дошло је до стравичне несреће у којој је тешко повријеђен један од радника, након што се на њега срушила масивна грађевинска конструкција.
Према првим информацијама, челична оплата пала је на радника К.Ј. (57), који је том приликом задобио по живот опасне повреде. Несрећни човјек је одмах након језивог инцидента хитно превезен у Ургентни центар, гдје су љекари одмах започели борбу за његов живот.
Савјети
Ево зашто се на Спасовдан једе цицвара: Наши стари су вјеровали да призива оно што им је најважније
Први резултати истраге указују на то да је јако невријеме кумовало овој несрећи. Наиме, сумња се да је снажан вјетар оборио тешку челичну конструкцију која је пала директно на радника и буквално га спљоштила.
О овом драматичном случају хитно је обавијештено Треће основно јавно тужилаштво у Београду. На терен излази и инспекција рада која ће детаљно обићи градилиште како би се утврдило да ли су поштоване све заштитне мјере на раду или је у питању кобни пропуст у безбједности, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
45 мин0
Савјети
1 ч0
Свијет
1 ч0
Друштво
1 ч0
Србија
5 ч0
Србија
6 ч0
Србија
7 ч0
Србија
13 ч4
Најновије
23
18
23
03
22
56
22
48
22
44
Тренутно на програму