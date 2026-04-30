Ускоро нова погодност за грађане Српске, огласио се Фонд

Аутор:АТВ
Коментари:0
Фонд здравственог осигурања Српске финализирао је апликацију "Моје здравство" која ће осигураницима омогућити увид у здравствени картон и у стварне трошкове здравствене заштите.
Апликација ће бити активна након што у Фонду добију потврду платформе "Ап стор" како би и корисници "ајфон" уређаја могли да је користе истовремено са корисницима андроид уређаја, саопштено је из ФЗО.
Путем апликације осигураници ће на једном мјесту моћи да виде своје налазе и мишљења, резултате дијагностичких процедура и упутнице.
На овај начин, додају у ФЗО, биће јасније колико се средстава издваја из обавезног здравственог осигурања, а колико кроз партиципацију плаћа осигураник.
Трошкови лијечења, кажу из Фонда, често се доживљавају само кроз партиципацију, иако она представља дио укупних трошкова.
"Управо зато ова апликација омогућава боље разумијевање стварне вриједности здравствене заштите. Сада ће осигураници моћи да виде колико су издвојили кроз партиципацију, а колики је дио трошкова које покрива Фонд", наводи се у саопштењу.
Након активирања апликације "Моје здравство" Фонд ће благовремено информисати осигуранике о начину преузимања приступних података, а све информације биће доступне на интернет страници Фонда, као и на званичним налозима на друштвеним мрежама "Фејсбук", "Икс" и "Инстаграм".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
18
35
18
28
18
24
18
15
18
04
Тренутно на програму