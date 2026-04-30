Logo
Large banner

Огласио се МУП о принудном слијетању авиона на Влашић

Аутор:

АТВ
30.04.2026 16:54

Коментари:

0
Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Словачки лаки авион четворосјед, у којем су се налазила два држављанина Словачке, данас је принудно слетио на чисту земљишну парцелу у мјесту Витовље, општина Травник.

Држављани Словачке чији су иницијали М.А. (53) и О.Ј. (64) нису задобили видљиве повреде, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона.

Мјесто догађаја обезбјеђују припадници Полицијске станице Травник до сутра, када ће бити обављен увиђај и познат узрок принудног слијетања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

авион

Влашић

Полиција

принудно слијетање

принудно слијетање авиона

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пред кућом је прегазио камион: Подигнута оптужница за погибију Гордане Милетић (16) у Гацку

Хроника

Пред кућом је прегазио камион: Подигнута оптужница за погибију Гордане Милетић (16) у Гацку

3 ч

0
Радници са заштитном опремом раде на градилишту.

Хроника

Несрећа на градилишту у Чачку: Мушкарац доживио струјни удар

4 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Драма у БиХ: Принудно слетио авион из Словачке, има повријеђених

4 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Тешка несрећа код Чачка: Више повријеђених у судару, међу њима и дијете

4 ч

0

  • Најновије

18

35

Разоткривен младић из интимне поруке Даре Бубамаре

18

28

Морала да му враћа дио плате: Породиља из Зворника пријавила послодавца

18

24

Мира Шкорић ухватила дечка у љубавном заносу са другим мушкарцем

18

15

Шта ако оштетите возило због рупе и како наплатити штету?

18

04

Мазалица има приједлог за СДС

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner