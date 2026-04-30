Огласио се МУП о принудном слијетању авиона на Влашић

Словачки лаки авион четворосјед, у којем су се налазила два држављанина Словачке, данас је принудно слетио на чисту земљишну парцелу у мјесту Витовље, општина Травник.

Држављани Словачке чији су иницијали М.А. (53) и О.Ј. (64) нису задобили видљиве повреде, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона. Мјесто догађаја обезбјеђују припадници Полицијске станице Травник до сутра, када ће бити обављен увиђај и познат узрок принудног слијетања.

