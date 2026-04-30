Драма у БиХ: Принудно слетио авион из Словачке, има повријеђених

Двоје људи повријеђено је када је авион, који је летио из Словачке, морао принудно да слети на ливаду у БиХ.
Како се наводи, у питању је приватни авион из Словачке, који је данас, усљед квара, принудно слетио на платоу Влашића, јавља Истрага.ба.
До слијетања је дошло око 13.30 часова, а авион је, како приказује flightradar24 полетио директно из Словачке јутрос у 9:00 сати.
Како наводи Исрага, двојица путника задобила су лакше повреде.
Приватни авион припада Аероклубу Прешов из града Прешов у Словачкој и према незваничним сазнањима, користи се за школовање пилота.
