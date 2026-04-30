Евролига казнила Олимпијакос са 6.000 евра

АТВ
30.04.2026 14:09

Фото: Printscreen / X

Дисциплинска комисија кошаркашке Евролиге новчано је казнила Олимпијакос са 6.000 евра због инцидената навијача на првој утакмици четвртфинала плеј-офа против Монака, саопштено је на званичном сајту такмичења.

Како се наводи, Олимпијакос је кажњен због увредљивог скандирања навијача "црвено-бијелих" на дуелу против Монака.

Кошаркаши Олимпијакоса су прије два дана у Пиреју савладали Монако резултатом 91:70 у првој утакмици четвртфинала плеј-офа Евролиге.

Серија се игра до три побједе, а други меч је на програму вечерас од 20 часова такођер у Пиреју.

