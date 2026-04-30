Тешка несрећа код Оџака: Има погинулих, возачу позлило током вожње?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас на путу Ратково-Оџаци, а према најновијим, незваничним информацијама, у удесу је погинула једна особа.
Како се сазнаје, смрт је констатована на лицу мјеста, док околности под којима је дошло до несреће и даље нису у потпуности разјашњене.
Сумња се да се несрећа догодила када је возачу који је настрадао изненада позлило, усљед чега је изгубио контролу над возилом и прешао у супротну траку, гдје је дошло до чеоног судара са другим аутомобилом.
Возач другог возила, млађи мушкарац, задобио је тешке тјелесне повреде, али се, према доступним информацијама, налази ван животне опасности. Он је колима Хитне помоћи превезен у болницу у Сомбору ради даљег лијечења.
Саобраћај на овој дионици пута је у потпуности обустављен и припадници полиције преусмјеравају возаче на алтернативне путеве, док су на терену ватрогасно-спасилачке јединице и екипе Хитне помоћи које су интервенисале након несреће.
Увиђај је у току, а више детаља о узроцима и околностима ове тешке саобраћајне несреће биће познато након његовог завршетка.
