Тешка несрећа код Оџака: Има погинулих, возачу позлило током вожње?

30.04.2026 13:37

Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас на путу Ратково-Оџаци, а према најновијим, незваничним информацијама, у удесу је погинула једна особа.

Како се сазнаје, смрт је констатована на лицу мјеста, док околности под којима је дошло до несреће и даље нису у потпуности разјашњене.

Пуцњава Бијељина

Хроника

Родићу три године затвора за покушај убиства пред зградом полиције у Бијељини

Сумња се да се несрећа догодила када је возачу који је настрадао изненада позлило, усљед чега је изгубио контролу над возилом и прешао у супротну траку, гдје је дошло до чеоног судара са другим аутомобилом.

Возач другог возила, млађи мушкарац, задобио је тешке тјелесне повреде, али се, према доступним информацијама, налази ван животне опасности. Он је колима Хитне помоћи превезен у болницу у Сомбору ради даљег лијечења.

Саобраћај на овој дионици пута је у потпуности обустављен и припадници полиције преусмјеравају возаче на алтернативне путеве, док су на терену ватрогасно-спасилачке јединице и екипе Хитне помоћи које су интервенисале након несреће.

илу-парадајз-23022026

Здравље

Ако болујете од ових болести, обавезно избаците парадајз из исхране

Увиђај је у току, а више детаља о узроцима и околностима ове тешке саобраћајне несреће биће познато након његовог завршетка.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Дмитриј Медведев

Свијет

Медведев: Све ће се завршити побједом Русије

2 ч

0
"Опозиција глуми забринутост када је све готово; Питајте Шмита и Хасановића, ако смијете"

БиХ

"Опозиција глуми забринутост када је све готово; Питајте Шмита и Хасановића, ако смијете"

2 ч

0
Предсједник НСРС

Република Српска

Стевандић: Заштити и оснажити њихова права радника

2 ч

3
Жена са цвјетним рукавицама чупа коров из баште

Савјети

Најгоре комбинације које уништавају врт: Које цвијеће не треба садити заједно

2 ч

0

Више из рубрике

Увиђај на мјесту пуцњаве у Бијељини

Хроника

Родићу три године затвора за покушај убиства пред зградом полиције у Бијељини

2 ч

0
Пала бака (71) у Србобрану: Полиција јој нашла пакетиће дроге

Хроника

Пала бака (71) у Србобрану: Полиција јој нашла пакетиће дроге

2 ч

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Хроника

Полиција хапси Адмира Арнаутовића Шмрка!

2 ч

0
Фикрет Хаџић, осуђен за троструко убиство

Хроника

"Немој Хаџија, нећемо више": Фикрет Хаџић након 24 године изашао из затвора

3 ч

1

  • Најновије

15

44

Дарко Младић за АТВ: Немамо информације ни да ли је генерал жив

15

30

Мерцедес је најскупљи ауто увезен у БиХ у 2026. години

15

12

У БиХ пао снијег дан прије првог маја

15

10

Пред кућом је прегазио камион: Подигнута оптужница за погибију Гордане Милетић (16) у Гацку

15

05

Преминула Ђана Шаковић

