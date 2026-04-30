Пред кућом је прегазио камион: Подигнута оптужница за погибију Гордане Милетић (16) у Гацку

Аутор:Огњен Матавуљ
Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против Душка Додера (59) из Гацка због саобраћајне несреће у којој је погинула 16-годишња Гордана Милетић.
Трагедија се догодила 30. априла 2025. године у улици Херцег Стефана у Гацку.
Гордана је сједила на степеницама испред своје куће, када је прегазио камион којим је управљао Додер. У оптужници се наводи да је Додер возио под утицајем алкохола и то нерегистровани камион са неисправним кочницама.
”Д.Д. је управљајући нерегистрованим камионом, који није био технички исправан, нарочито у погледу система за кочење и под утицајем алкохола, проузроковао саобраћајну незгоду. Наиласком на дио пута, који је у оштром паду, усљед неисправности радне кочнице, није могао смањити брзину кретања и предњим лијевим дијелом возила ударио је оштећену дјевојчицу (2009) из Гацка која је сједила на тротоару. Усљед тешких повреда дјевојчица је преминула у Болници Требиње 1. маја 2025. године”, саопштило је ОЈТ Требиње.
Породицу Милетић задесила трагедија, а дотукла неправда
Додеру је на терет стављено да је из нехата починио кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја, за које је запријећена казна од једне до осам година затвора.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Требињу.
