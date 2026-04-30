Супруга Радоша Бајића поново у болници: "Уз божију милост и помоћ увијек побјеђујемо"

Глумац Радош Бајић огласио се потресном сликом из болнице, на којој се види како држи руку своје супруге Милене Бајић.
Радош није откривао који је разлог због којег је његова вољена супруга хоспитализована, али је познато да је раније имала здравствене битке. Наиме, Милена Бајић водила је најтежу животну битку са раком дојке, а он јој је у том периоду био највећа подршка.
Радош се сада огласио поруком која је многе дирнула, а бројне колеге пружиле су му подршку:
"Увијек сам ту…Док спава њена рука је у мојој…Уз Божију милост и помоћ увијек и побеђујемо", написао је Бајић на Инстаграму.
Бајић је својевремено у исповести за Курир открио да су од 1996. до 2006. године пролазили кроз изузетно тежак период, испуњен професионалним препрекама, неизвјесношћу и борбом за Миленино оздрављење.
"За шест и кусур деценија живота, убедљиво најтежи период био ми је од 1996. до 2006. године. То је била деценија пакла – пословних суноврата, страхова и велике битке за опстанак моје породице. У њеном средишту била је борба за оздрављење моје супруге Милене, која се у септембру 1995. суочила с карциномом дојке и неизвесним животним перспективама," испричао је Радош.
Бајић није напустио своју супругу ни на тренутак током њене тешке борбе са болешћу.
"Ја сам супруг жене која је преживјела рак дојке и желим да охрабрим све мајке, сестре, супруге, ћерке и баке – на крају тунела заиста има свјетла. Двеста осамдесет осам дана сам провео с Миленом на београдском Институту за онкологију, пружајући јој подршку у тој тешкој борби. Иако сам свој приватни живот одувијек чувао као оазу, у договору са супругом и дјецом одлучио сам да јавно подијелим своје искуство – зарад свих жена којима треба подршка," рекао је глумац.
