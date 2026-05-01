Да ли Никола Јокић остаје у Денверу?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српски кошаркаш Никола Јокић жели да остане у Денверу, упркос тешком поразу у првој рунди плеј-офа Запада. Нагетси су елиминисани од Минесоте, након пораза у шестом мечу резултатом 110:98.
Једно од питања на конференцији за медије било је у вези са његовим останком у Колораду.
"И даље желим да будем у Нагетсима заувијек", рекао је Јокић.
Јокић је сусрет завршио са 29 поена (11/19 из игре, 1/5 за три, 5/6 са пенала) уз 10 асистенција и девет скокова, али и четири изгубљене лопте.
Јокић је под уговором са Денвером, уз могућност да и у сезони 2027/28. игра за Денвер са платом од 62,8 милиона долара.
"I still want to be a Nugget forever." - Nikola Jokicpic.twitter.com/occpD4R9hh— Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 1, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму