Logo
Large banner

Да ли Никола Јокић остаје у Денверу?

Аутор:

АТВ
01.05.2026 13:19

Коментари:

0
Никола Јокић
Фото: Tanjug/AP Photo/Matt Krohn

Српски кошаркаш Никола Јокић жели да остане у Денверу, упркос тешком поразу у првој рунди плеј-офа Запада. Нагетси су елиминисани од Минесоте, након пораза у шестом мечу резултатом 110:98.

Једно од питања на конференцији за медије било је у вези са његовим останком у Колораду.

"И даље желим да будем у Нагетсима заувијек", рекао је Јокић.

Бањалука

Друштво

Ово у Бањалуци није виђено 56 година: Први мај обара рекорде

Јокић је сусрет завршио са 29 поена (11/19 из игре, 1/5 за три, 5/6 са пенала) уз 10 асистенција и девет скокова, али и четири изгубљене лопте.

Јокић је под уговором са Денвером, уз могућност да и у сезони 2027/28. игра за Денвер са платом од 62,8 милиона долара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

НБА

Денвер

Денвер Нагетс

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић тражи фаул у другом полувремену прве утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге против Минесота Тимбервулвса, у суботу, 18. априла 2026. године, у Денверу.

Кошарка

Крај за Денвер: Јокићу фалио скок за историју

5 ч

0
Евролига казнила Олимпијакос са 6.000 евра

Кошарка

1 д

0
Звезда добила огромно појачање у финишу сезоне

Кошарка

1 д

0
Лука Дончић убацио 60 поена

Кошарка

Катастрофалне вијести за Луку Дончића, Лејкерси пред немогућом мисијом!

2 д

0

  • Најновије

15

20

Мајка, син и малољетник припремали убиство Луке Бојовића?

15

13

Хаотичан први мај: Сати у колони, закрчено чак 17 граничних прелаза

15

04

Ватра прогутала шталу код Гацка

14

58

Какво нас вријеме очекује другог дана маја?

14

57

Школа у БиХ забранила ученицима мобилне телефоне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner