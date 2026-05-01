Крај за Денвер: Јокићу фалио скок за историју

Кошаркаши Минесоте пласирали су се у полуфинале Западне конференције НБА лиге, након тријумфа над Денвер нагетсима 110:98 у шестој утакмици серије и са 4:2 обезбиједили наредну рунду такмичења.
Шести дуел Минесоте и Денвера почео је у знаку Николе Јокића. Ас Денвера је отворио утакмицу са четири везана поена, Минесота је брзо одговорила серијом 11:0 и наметнула физички и дефанзивно чврст стил игре.
Денвер је у првој четвртини успео да се врати захваљујући Кему Џонсону и Тиму Хардавеју, који су донијели преокрет за минималну предност послије првих 12 минута.
Други период донио је осцилације, али и све више грешака на обе стране. Минесота је искористила пад концентрације гостију и серијом 10:0 стекла значајнију предност, коју је одржавала до полувремена (57:50). Денвер је у том дијелу игре имао велики број изгубљених лопти, док је Џамал Мари био далеко испод препознатљивог нивоа.
У наставку, Јокић је преузео одговорност и у трећој четвртини практично сам вратио Нагетсе у игру, донијевши изједначење (69:69) и држећи свој тим у резултатском прикључку.
Ипак, Минесота је имала више расположених играча – прије свега Мекденијелса, Рендела и Рида – па је у завршници треће дионице направила кључну серију 13:2 и ушла у посљедњих квартал са осам поена предности.
Посљедњих 12 минута донијело је покушаје Денвера да се врати, али без праве подршке Јокићу, који је већ тад уписао дабл-дабл учинак, али није било довољно тимске енергије за преокрет.
Минесота је сигурно одржавала предност, одбијала сваки налет гостију и у завршници меча ушла мирно, чувајући резултатску дистанцу.
Додатни проблем за Денвер био је изузетно лош шут Марија, који је меч завршио са слабим процентима из игре, што је Минесота зналачки користила у одбрани.
Утакмицу је обиљежио и инцидент у трећој четвртини, када је Јокић ушао у вербални сукоб са судијама и противничким играчима, након чега су подијељене техничке грешке, преноси РТС.
