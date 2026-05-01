Ово у Бањалуци није виђено 56 година: Први мај обара рекорде

Аутор:Стеван Лулић
Први мај ове године донио је рекорде којима се нико није обрадовао. Ријеч је о хладноћи која је осванула широм Републике Српске.
Како је саопштено из Републичког хидрометеоролошког завода све је заправо почело још прије два дана.
"Под утицајем висинског циклона са сјевера Русије, до нашег региона је дошло до прилива знатно хладнијег ваздуха од 29. априла. Овај систем је донео и слаб снег на планинама током 30. априла ујутру. До вечери се разведрило, током наредне ноћи и 1. маја ујутру било је врло хладно уз слаб мраз и у нижим пределима", каже метеоролог Милица Ђорђевић.
Најхладнији је био Соколац са -6 степени затим Котор Варош са -4.9 степени.
На југу и дјелимично на истоку је било мало топлије уз температуру у благом плусу.
На већини метеоролошких станица ово је било најхладније првомајско јутро у задњих 20-30 година, а понегдје и дуже.
У Требињу је било мало хладније 2009. године, а у Гацку 2010.
У Бањалуци ово је било најхладније првомајско јутро у посљедњих 56 година, од далеке 1970. године када је минимална температура износила -1,4 степена.
На Сокоцу 1. маја 2026. је измјерен нови рекорд д -6 степени за ниску минималну температуру у мају мјесецу. Уједно ово је и најхладније првомајско јутро у периоду мјерења од 1961. године до данас.
