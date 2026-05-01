Ово у Бањалуци није виђено 56 година: Први мај обара рекорде

Стеван Лулић
01.05.2026 13:07

Први мај ове године донио је рекорде којима се нико није обрадовао. Ријеч је о хладноћи која је осванула широм Републике Српске.

Како је саопштено из Републичког хидрометеоролошког завода све је заправо почело још прије два дана.

Полиција Србија

Србија

Драма у Београду: Мајка, син и малољетник планирали убиство

"Под утицајем висинског циклона са сјевера Русије, до нашег региона је дошло до прилива знатно хладнијег ваздуха од 29. априла. Овај систем је донео и слаб снег на планинама током 30. априла ујутру. До вечери се разведрило, током наредне ноћи и 1. маја ујутру било је врло хладно уз слаб мраз и у нижим пределима", каже метеоролог Милица Ђорђевић.

Соколац најхладнији у Српској

Најхладнији је био Соколац са -6 степени затим Котор Варош са -4.9 степени.

uvidjaj policija rs

Србија

Стравична несрећа: Жена у осмом мјесецу трудноће изгубила бебу

На југу и дјелимично на истоку је било мало топлије уз температуру у благом плусу.

На већини метеоролошких станица ово је било најхладније првомајско јутро у задњих 20-30 година, а понегдје и дуже.

У Требињу је било мало хладније 2009. године, а у Гацку 2010.

Температура у Бањалуци каква није виђена 56 година

У Бањалуци ово је било најхладније првомајско јутро у посљедњих 56 година, од далеке 1970. године када је минимална температура износила -1,4 степена.

снијег-хладноћа-лед-

Друштво

Минус десет на први мај: Ово су најхладнија мјеста у БиХ

На Сокоцу 1. маја 2026. је измјерен нови рекорд д -6 степени за ниску минималну температуру у мају мјесецу. Уједно ово је и најхладније првомајско јутро у периоду мјерења од 1961. године до данас.

