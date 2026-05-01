Logo
Large banner

Какво нас вријеме очекује данас?

Аутор:

АТВ
01.05.2026 08:49

Коментари:

0
Пробехарало дрво у прољеће
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано и топлије вријеме, али уз сјеверни вјетар.

Увече се очекује пролазно наоблачење на истоку, док ће у осталим крајевима бити ведро и хладно, на југу вјетровито уз јаке ударе буре, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Највиша дневна температура ваздуха од 13 до 18, на југу до 20, у вишим предјелима од седам степени Целзијусових.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, током дана појачан сјевероисточни, на југу јака до олујна бура.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава сунчано и хладно вријеме уз малу до умјерену облачност, понегдје уз слаб мраз. На југоистоку око ријека и по котлинама понегдје има магле.

Температура ваздуха у 8.00 часова: Соколац и Хан Пијесак минус два, Шипово минус један, Мркоњић Град, Рибник и Сребреница нула, Фоча, Калиновик, Рудо и Чемерно један, Приједор, Вишеград, Нови Град и Сарајево два, Бањалука, Тузла и Зеница три, Добој четири, Гацко и Србац пет, Бијељина и Брчко седам, Билећа осам, Требиње 10 и Мостар 14 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Временска прогноза

РХМЗ

Први мај

Прољеће 2026

Коментари (0)
Large banner

