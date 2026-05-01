Амиџић: Срећан Први мај свима који граде и јачају Републику Српску

Аутор:АТВ
Коментари:2
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић честитао је Први мај свима који својим радом граде, јачају и покрећу Републику Српску.
- Срећан Први мај, Међународни празник рада. Рад није само обавеза. Рад је мјера снаге једне економије, достојанства једног друштва и покретач сваког одрживог напретка - навео је Амиџић на Иксу.
У објави је навео цитат српског научника Николе Тесле који је рекао: "Нека будућност каже истину, а свакога цијени по његовом раду и дјелима".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму