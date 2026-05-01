Logo
Large banner

Преминуо Рајко Глигорић, предсједник добојског Удружења пензионера

Аутор:

АТВ
01.05.2026 08:47

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Предсједник Удружења пензионера из Добоја Рајко Глигорић преминуо је у 67. години.

Глигорић је преминуо јуче, а мјесто и сахрана ће бити накнадно саопштени, речено је Срни у добојском Удружењу пензионера.

Рајко Глигорић је дужност предсједника Удружења пензионера града Добој обављао у више мандата.

Током 2012. године основао је касу узајамне помоћи као начин финансијске међусобне солидарности чланова, по чему је добојско Удружење и данас јединствено.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner