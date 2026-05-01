Преминуо Рајко Глигорић, предсједник добојског Удружења пензионера

Предсједник Удружења пензионера из Добоја Рајко Глигорић преминуо је у 67. години.
Глигорић је преминуо јуче, а мјесто и сахрана ће бити накнадно саопштени, речено је Срни у добојском Удружењу пензионера.
Рајко Глигорић је дужност предсједника Удружења пензионера града Добој обављао у више мандата.
Током 2012. године основао је касу узајамне помоћи као начин финансијске међусобне солидарности чланова, по чему је добојско Удружење и данас јединствено.
