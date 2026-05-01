Додик: Признање са Џадсон универзитета велика част и обавеза

01.05.2026 07:30

Предсједник СНСД-а Милорад Додик стоји за говорницом на бини током на форуму "World Leaders Forum" за лидерство и демократију.
Примити признање на Џадсон универзитету велика је част, али и обавеза да останемо досљедни вриједностима које бранимо, изјавио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Додик је истакао да ова награда свједочи о путу који није био лак.

"Примити признање на Џадсон универзитету велика је част, али и обавеза да останемо досљедни вриједностима које бранимо. Награду посвећујем својој мајци, свом српском народу и Републици Српској. Ова награда говори о путу који није био лак, али који је увијек имао јасан циљ - да сачувамо право народа Републике Српске да буде свој. Све што радимо има смисла само ако иза тога стоје слобода, вјера и одговорност према онима које представљамо", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Подсјетимо, Додик је био гост Форума свјетских лидера "Залагање за демократију".

Са Универзитета су појаснили раније да се награда додјељује лидерима који показују одлучност и спремност да се држе својих увјерења и да чврсто стоје у одбрани демократских вриједности.

Форум окупља утицајне лидере и глобално важне личности како би са студентима подијелили искуство и виђење. Посебан акценат током Форума стављен је на хришћанске вриједности.

