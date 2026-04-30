Варгас: Први пут награда за демократију једном свјетском лидеру – признање Додику за вјеру, напор и жртву

На пријему организованом уочи свечаности додјеле награде „World Leaders Forum“ на Џадсон Универзитy у Чикагу, истакнуто је да је ријеч о посебном признању које се ове године први пут додјељује једном свјетском лидеру за допринос демократији.
Марк Варгас са Џудсон Универзитета том приликом је изјавио да је предсједник СНСД-а Милорад Додик показао колико напора, вјере и личне жртве је уложио у борби за демократске принципе.
„Ово је први пут да се ова награда додјељује једном свјетском лидеру у име демократије, а предсједник Додик је својим дјеловањем показао колико посвећености захтијева очување демократских вриједности“, рекао је Варгас.
Пријем је одржан уочи централног догађаја у оквиру „World Leaders Forum“, на којем ће предсједнику Додику бити уручена награда за лидерство и демократију, уз његово обраћање и разговор са модератором.
Додјела награде представља признање за политичко дјеловање предсједника Додика на плану очувања уставног поретка и права народа да сам одлучује о својој будућности.
