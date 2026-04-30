Цвијановић: Обрачуни са Милорадом Додиком трају од када је закорачио у политичку арену

Гдје год за чачкате наиђете на тешку злоупотребу и политичку мотивацију обрачуна са неким кроз институције стављајући ту институцију у положај подређености, рекла је Жељка Цвијановић српски члан Предсједништва БиХ.
"Гдје год данас да чачкате наиђете на тешку злоупотребу и наиђете на политичку мотивацију обрачуна са неким кроз институције стављајући ту институцију у положај подређености да би бисте ви извршили неки обрачун са неким на неком политичком терену. Ово није ствар кад ви издвојите једну личност која има своје име и презиме и бави се одређеним послом, ово што се дешава овдје је нешто што доноси правну несигурност сваком грађанину који овдје живи. Је л' мислите да је боље оном који живи у Федерацији? Нимало му није боље, нема ни он правну сигурност", рекла је за АТВ Жељка Цвијановић српски члан Предсједништва БиХ.
Обрачуни са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком трају од када је закорачио у политичку арену, јер Додик зна шта су механизми и како треба штити Републику Српску и шта је потребно да се покаже шта је право на уставни живот, рекла је Цвијановић.
"Када крене рекламирање,иду по свим медијима који причају нешто против Републике Српске они кажу не, ми имамо против Милорада Додика, против СНСД-а. Не ви идете против Републике Српске јер вам се не да да урадите са њом оно што се наумили да урадите, а то је да је развластите потпуно. Онда одете и рекламирате се по тим медијима који упорно желе да умање позицију Републике Српске па и да је облате", рекла је Цвијановић.
Обавеза оних којима је народ у Републици Српској дао повјерење је да се боре до краја за оно што је позиција Републике Српске, закључује Цвијановић.
