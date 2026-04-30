Меморандум о заједничким мјерама допринијеће унапређењу права радника

Аутор:АТВ
Коментари:2
Побољшање положаја радника у Републици Српској – циљ је Меморандума о заједничким мјерама који су потписали представници Владе и синдиката. Најављено је рјешавање кључног питања које се односи на повећања плата. Отворена су и друга, неопходна за достојанствен положај радника у Српској.
“Веома је важно да смо отворили низ неких других питања кроз овај Меморандум – уређења рада недјељом, трошкова превоза, других накнада који радници имају прописани као обавезу Законом о раду, а не могу их остваривати. Ми желимо да то уредимо на квалитетан начин”, рекао је Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске.
“Било је приче са послодавцима око 13. плате. Разговарали смо око неопорезивог регреса. Било је и приче око повећања плате, било је приче око свега онога што Савез синдиката представља на најбољи могући начин И покушава да реартикулише кроз Владу Републике Српске”, рекао је Саво Минић, премијер Републике Српске.
Потписивањем Меморандума унапређују се и права радника у управи Српске. Предвиђено је формирање имплементационог одбора Владе Српске и Синдиката управе који ће пратити његову реализацију.
"Сам Меморандум обухвата низ мјера која се тичу повећања плата, закључивања колективних уговара који су недостајали јавној управи, допунама и измјенама Закона о раду, у платама о дјечијој заштити итд", рекао је Божо Марић, предсједник Синдиката управе.
“Бољи положај радника у управи је наш циљ и да кроз овај имплементациони одбор имати састанке и рјешавати један по један сегмент”, рекао је Саво Минић, премијер Републике Српске.
Меморандум предвиђа и интензивирање дијалога о новом закону о раду, као и јачи инспекцијски надзор. Одговор на питање хоће ли Меморандум донијети конкретне промјене, радници очекују у наредном периоду.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
57
20
49
20
44
20
37
20
29
Тренутно на програму