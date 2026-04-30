Цвијановић: Потребно је урадити све како би се изборни процес довео у оквире регуларности

АТВ

АТВ
30.04.2026 20:27

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Политичке партије су оптужене да су преваранти након чега су изашли на изворе и повећали резултат у односу на онај који се оспоравао, рекла је Жељка Цвијановић српски члан Предсједништва БиХ.

"Наравно да треба урадити све да се изборни процес колико је год могуће доведе до у оквире неке регуларности, мислим да је стварно у реду да се сваки сегмент тог изборног процеса од тога како се идентификују гласачи до тога како је организован једнодневни живот током дана избора и онај живот прије тога када треба да припремите те структуре. Није нормално да ви за ове ванредне изборе који су били непотребни сасвим избори имате ситуацију да вам неко понавља уз велику причу да су се десиле преваре", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.

Новац је потрошен, грађани малтретирани и потцијењени, а политичке партије оптужене да су преваранти након чега су изашли на изборе и повећали резултат у односу на онај који се оспоравао, појашњава Цвијановић и додаје да се понављање избора мора вршити са много више образложења и транспарентности.

"Ви имате државе у којима се скенирају гласачки листићи али се онда суочи једно са другим и онда се онај физички податак који постоји релевантан да пресуди да ли нешто јесте или није. Не може неко тамо да барата вашим бројевима и намјешта изборна резултате", рекла је Цвијановић.

У колико су манипулације могуће потребно је пронаћи нешто што ће анулирати манипулацију тако што ће бити кредибилнији податак, појашњава Цвијановић.

"Ја сам за технологије, јесам наравно али сам и за заштиту воље бирача, што значи гдје год да постоји сумња, да постоји начин законом прописан и дефисан да се она отклони и да се утврди оно што је стварно чињенично стање", каже српски члан Предсједништва БиХ.

Грађани заслужују знати да ли је могуће доћи до манипулација, а сви они који су стручни треба у то и да се укључе и да дају свој допринос како се манипулације на би дешавале, појашњава Цвијановић.

