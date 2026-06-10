Битно: О градским темама у Бањалуци

Извор:
АТВ
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Битно вечерас у 21 час и 9 минута о градским темама које највише утичу на свакодневни живот Бањалучана – од саобраћајних гужви и паркинга до буџета и великих пројеката.
За 'Битно' говоре: Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука,Боран Босанчић, одборник ДЕМОС-а у Скупштини града Бањалука, Игор Мандић, одборник Листе за правду и ред у Скупштини града Бањалука и Драган Милановић, одборник ПДП-а у Скупштини града Бањалука.
Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Весна Азић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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