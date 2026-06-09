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Битно: О штитној жлијезди

Извор:

АТВ

09.06.2026 15:05
Битно: О штитној жлијезди
Фото: атв

Битно вечерас у 21 час и 9 минута о штитној жлијезди.

Шта ми једемо, а шта једе нас?

Несаница, гојазност, умор и исцрпљеност само су неки од симптома који могу указивати на поремећај рада штитне жлијезде.

Када организам каже „стоп“ и када је вријеме за промјене из коријена?

За “ Битно“ говоре: Данијел Ђекић, ендокринолог, др Љиљана Крупљанин, торакални хирург и Марина Давидовић, нутрициониста.

Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Милица Ного.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Битно

АТВ

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