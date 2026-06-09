Битно: О штитној жлијезди

Извор:
АТВ
Битно вечерас у 21 час и 9 минута о штитној жлијезди.
Шта ми једемо, а шта једе нас?
Несаница, гојазност, умор и исцрпљеност само су неки од симптома који могу указивати на поремећај рада штитне жлијезде.
Када организам каже „стоп“ и када је вријеме за промјене из коријена?
За “ Битно“ говоре: Данијел Ђекић, ендокринолог, др Љиљана Крупљанин, торакални хирург и Марина Давидовић, нутрициониста.
Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Милица Ного.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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