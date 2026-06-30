Logo

Багрем је процвјетао други пут ове године, ево шта то значи према народном вјеровању: Није добро

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 22:09

Коментари:

0
Крупни план цвјетајућег багрема са њежним бијелим цвјетовима напољу, који приказује љепоту природе.
Фото: Gundula Vogel/Pexels

Природа често зна да нас изненади својим призорима и појавама у вријеме када их ми и не очекујемо. Тако је становнике Блаца ових дана изненадио један природних феномена - багрем је процвјетао други пут ове године. Старији мјештани одмах су се сјетили народних вјеровања која се везују за ову појаву.

Према њиховим ријечима, природа увијек шаље одређене знакове, а поновно цвјетање багрема један је од њих.

Лепа Брена

Сцена

Чиме су се познати пјевачи и пјевачице бавили прије него што су ступили на сцену: Бебиситерка, бравар..

"У народу се од давнина вјерује да, када воћке или багрем процвјетају по други пут крајем љета или почетком јесени, то најављује дугу, оштру и веома хладну зиму. Стари су говорили да се биљка на тај начин ‘жури’ да заврши још један вегетациони циклус прије него што стигну велики мразеви“, каже један од мјештана, преносе Топличке виејсти.

Иако метеоролози овакву појаву објашњавају неуобичајеним временским приликама – дугим периодима високих температура праћеним кишом, што код појединих биљака може изазвати поновно цвјетање – у народу су овакви призори одувијек били повезивани са најавом оштре зиме. Да ли ће се старо вјеровање и овога пута показати тачним, показаће мјесеци који долазе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

багрем

цвјетање

Биљке

народно вјеровање

зима

Коментари (0)

Више из рубрике

Дјевојка се смије и држи жути балон у руци

Занимљивости

Хороскоп за јул: Овај мјесец ће бити посебно успјешан за поједине знакове

1 ч

0
море плажа годишњи одмор

Занимљивости

Почетак јула овом знаку доноси прилику која може промијенити све

6 ч

0
Лубеница

Занимљивости

Декоративне квадратне лубенице без укуса коштају 55 евра по комаду

7 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Данас све иде од руке једном знаку, звијезде му доносе велику предност

12 ч

0

  • Најновије

22

23

Цистерна налетјела на заустављене аутомобиле код Сарајева

22

14

Снажан земљотрес погодио Мексико

22

10

Туга на Видовдан: Умрла мајка Милка која је изгубила сина јединца у рату

22

09

Багрем је процвјетао други пут ове године, ево шта то значи према народном вјеровању: Није добро

22

09

Министарство здравља: Црвени степен узбуне у Италији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима