Багрем је процвјетао други пут ове године, ево шта то значи према народном вјеровању: Није добро

Аутор:АТВ редакција
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Природа често зна да нас изненади својим призорима и појавама у вријеме када их ми и не очекујемо. Тако је становнике Блаца ових дана изненадио један природних феномена - багрем је процвјетао други пут ове године. Старији мјештани одмах су се сјетили народних вјеровања која се везују за ову појаву.
Према њиховим ријечима, природа увијек шаље одређене знакове, а поновно цвјетање багрема један је од њих.
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"У народу се од давнина вјерује да, када воћке или багрем процвјетају по други пут крајем љета или почетком јесени, то најављује дугу, оштру и веома хладну зиму. Стари су говорили да се биљка на тај начин ‘жури’ да заврши још један вегетациони циклус прије него што стигну велики мразеви“, каже један од мјештана, преносе Топличке виејсти.
Иако метеоролози овакву појаву објашњавају неуобичајеним временским приликама – дугим периодима високих температура праћеним кишом, што код појединих биљака може изазвати поновно цвјетање – у народу су овакви призори одувијек били повезивани са најавом оштре зиме. Да ли ће се старо вјеровање и овога пута показати тачним, показаће мјесеци који долазе.
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