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Декоративне квадратне лубенице без укуса коштају 55 евра по комаду

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 14:52

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Лубеница
Фото: pexels/Masood Aslami

Лубенице у облику коцке, специјалитет Зенцуџија, префектуре Кагава у Јапану, иако нису превише слатке и нису погодне за јело, постале су популарне као љетња декорација, а комад од 18 квадратних центиметара продаје се по цијени од око 55 евра.

Локална група узгајивача развила је коцкасте лубенице прије 50 година у настојању да произведе воће које би лакше стајало у фрижидерима, објавила је агенција Кјодо.

Лубенице се обликују у коцке узгајањем у провидним квадратним посудама са металним оквирима када достигну одређену величину, преноси Танјуг.

Поред лубеница, седам фарми тренутно узгаја коцкасте диње, а облик сваког производа се провјерава прије него што се спакује у кутије за транспорт.

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Тагови :

лубеница

Јапан

Декоративна лубеница

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