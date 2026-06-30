Декоративне квадратне лубенице без укуса коштају 55 евра по комаду

Аутор:АТВ редакција
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Лубенице у облику коцке, специјалитет Зенцуџија, префектуре Кагава у Јапану, иако нису превише слатке и нису погодне за јело, постале су популарне као љетња декорација, а комад од 18 квадратних центиметара продаје се по цијени од око 55 евра.
Локална група узгајивача развила је коцкасте лубенице прије 50 година у настојању да произведе воће које би лакше стајало у фрижидерима, објавила је агенција Кјодо.
Лубенице се обликују у коцке узгајањем у провидним квадратним посудама са металним оквирима када достигну одређену величину, преноси Танјуг.
Поред лубеница, седам фарми тренутно узгаја коцкасте диње, а облик сваког производа се провјерава прије него што се спакује у кутије за транспорт.
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