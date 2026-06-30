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Упао у кућу и украо накит вриједан преко 100.000 евра: Лопов ухапшен, трага се за златом

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 15:36

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Стилска отворена кутијица која приказује луксузну колекцију сатова, прстења и ланаца.
Фото: Ron Lach/Pexels

Одумњичени за крађу накита вриједног преко 100.000 евра ухапшен је у у Црној Гори.

"Предузимајући интензивне криминалистичке и оперативне активности на терену, полицијски службеници су идентификовали, а потом и лишили слободе Д.К. (40), за којег се сумња да је 28. јуна 2026. године извршио кривично дјело тешка крађа на штету два физичка лица из Подгорице. Наиме, како се сумња, Д.К. је 28. јуна, око 03.00 часа, дошао до породичне куће оштећених лица, која се налази у насељу Парк шума Загорич. Након што је прескочио дворишну капију, употребом подесног средства провалио је улазна врата куће, ушао у унутрашњост објекта, откључао сеф који се налазио у спаваћој соби и из њега отуђио златни накит укупне вриједности преко 100.000 евра, послије чега се удаљио са лица мјеста", саопштили су из Управе полиције (УП).

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Полицијски службеници, како су додали, предузимају интензивне активности на проналаску отуђеног накита, враћању истог власницама и потпуном расвјетљавању свих околности догађаја.

"Д.К. ће, уз кривичну пријаву, у законском року бити приведен поступајућем државном тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Подгорици", закључили су из УП.

(Борба.ме)

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Подгорица

Злато

Црна Гора

Полиција

Пљачка

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