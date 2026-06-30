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Тинејџер (17) с аутизмом повриједио 15 радника дома социјалне заштите

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 13:31

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Тинејџер (17) с аутизмом повриједио 15 радника дома социјалне заштите
Фото: Envato/NomadSoul1

Случај тинејџера са аутизмом који је у дому повриједио 15 радника отворио је питање неспремности система за кризне ситуације и подршку породицама.

Тинејџер са аутизмом у само мјесец и по дана боравка у дому социјалне заштите повриједио је 15 радника, од којих је петоро завршило на боловању због тежине повреда. Установа је након тога затражила прекид смјештаја, наводећи да не може да се носи са ескалацијом његовог агресивног понашања. Овај драстичан случај, који јасно показује потпуну неспремност система за кризне ситуације, у свом извјештају описао је правобранилац за особе са инвалидитетом, пише „Нови лист“.

Године упозорења без одјека

Правобранилац за особе са инвалидитетом Даријо Јуришић већ годинама упозорава да систем социјалне заштите нема рјешење за дјецу и одрасле са аутизмом који имају изражене поремећаје у понашању, укључујући агресивне и аутоагресивне епизоде.

Установе за њихов прихват немају услове, а породице су препуштене саме себи. Реагује се, истиче, тек када криза ескалира, што није ни рехабилитација ни превенција, већ пуко гашење пожара.

У случају поменутог 17-годишњака, дом је навео и несарадњу родитеља, који су одбили да дају сагласност за примјену терапије, као и то да им болница, коју су у два наврата контактирали, уопште није одговорила на упите о могућем поступању, на примјер о примјени мјера физичке принуде за које дом нема овлашћења.

Управа дома закључила је да као установа социјалне заштите не може да задовољи специфичне потребе дјечака. Јуришић наглашава да је проблем у посљедње двије године ескалирао.

„О аутизму се врло често говори само када су у питању дјеца. Међутим, та дјеца одрастају. Када особа није комуникативна, физички постаје све снажнија, а присутни су и облици агресивног понашања, старији родитељи — најчешће мајке које о њима брину — више не могу сами да се носе с тим“, упозорава правобранилац.

Родитељи препуштени сами себи

Терет који би требало да носи систем данас је на леђима породица. Према ријечима правобраниоца, ријеч је о врло тешким породичним причама у којима су људи изложени физичким нападима и другим облицима насиља.

„Такву особу треба смирити, покушати је умирити и уразумити. Када је пред вама особа од 70, 80 или више килограма, која више није дијете, не можете се према њој понашати као према дјетету. То родитеље и старатеље доводи у врло тешке животне ситуације. Изложени су великом физичком, психичком и материјалном оптерећењу које не могу сами савладати“, поручио је Јуришић.

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Тагови :

аутизам

Хрватска

физички напад

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